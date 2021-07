Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Så håller du tjuven borta från bilen och båten i sommar

I snitt utsattes 137 bil- och båtägare för stöld från sina bilar och båtar varje dag under semestermånaderna juni till augusti förra året. Det är en ökning jämfört med året innan. I polisregion Syd minskade dock antalet stölder ut båtar med 14 procent.

Det ökade semestrandet under sommarmånaderna i Sverige har resulterat i rekordförsäljning av båtar och hög beläggning på våra campingplatser. I takt med att fler båtar och bilar rör sig ute på vägarna och på vattnet ökar också risken att utsättas för stöld. Så det finns all anledning att vara extra uppmärksam under semestern.

– När man lägger till i en hamn eller parkerar bilen för ett stopp är det viktigt att inte lämna värdesaker och dyr utrustning utan uppsikt. Töm båten och bilen själv! säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

I landet ökade antalet stölder både ur bilar och båtar under 2020. 11 656 stölder ur bilar genomfördes, vilket var ökning med en procent jämfört med 2019. Antalet stölder ur båtar var 956 till antalet. Det var en ökning på tio procent.

I polisregion Syd, som vi tillhör, gjordes 2 840 stölder ur bilar (ökning med sju procent) och 154 stölder ur båtar (minskning med 14 procent).

Det går snabbt att slå in en ruta på en bil eller hoppa ombord på en båt för att komma över en väska, plånbok eller dyr utrusning. Men det går att försvåra avsevärt för tjuven och därmed minska risken att bli drabbad under semestern.

Några enkla tips hittar du här nedan.

Fakta Så håller du tjuven borta från båten och bilen: • Töm båten själv! Lämna inte stöldbegärlig utrustning och värdesaker kvar i båten.

• Delta i Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under alla årstider.

• Båt, motor och utrustning bör märkas och med stor fördel även förses med spårsändare och startspärr. • Töm bilen själv! Lämna aldrig stöldbegärlig egendom i bilen. Även om väskan eller påsen är tom, kan det locka tjuven att bryta sig in.

• Välj parkeringsplats med omsorg, gärna där det är upplyst och folk i rörelse.

• Komplettera bilen med en godkänd rattkrycka, som ett extra mekaniskt stöldskydd. Källa: SSF Stöldskyddsföreningen

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

