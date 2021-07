Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Tre nya covid-19-fall idag – endast en person får vård på sjukhus

Region Kalmar rapporterar tre nya fall av covid-19 under det senaste dygnet. Endast en person vårdas nu på sjukhus, och den personen vårdas inte på intensiven.

Den förhållandevis goda utvecklingen i länet håller i sig och under det senaste dygnet har alltså tre personer bekräftats positiva för covid-19, de första registrerade fallen den här veckan. Totalt under pandemin har 23 397 personer i länet smittats. Under förra veckan rapporterats 25 fall in, lika många som under vecka 25. Hittills den här veckan har tio nya fall registrerats, så fortfarande en väldigt låg nivå jämfört med vintern och våren. Vårens värsta vecka var vecka 15, då hela 1 476 covid-19-fall rapporterades.

Kommunlistan ser ut så här:

Kalmar 7 695 (+2)

Västervik 3 223 (+-0)

Oskarshamn 2 445 (+-0)

Nybro 1 688 (+-0)

Vimmerby 1 640 (+-0)

Mönsterås 1 322 (+-0)

Mörbylånga 1 246 (+-0)

Hultsfred 1 168 (+-0)

Emmaboda 696 (+-0)

Borgholm 555 (+-0)

Högsby 520 (+-0)

Torsås 366 (+-0)

Oförändrat läge för sjukvården

En person får vård på sjukhus och det är en mindre än igår. Denna person ligger inte på intensiven. Under pandemin har 1 098 (+1) personer skrivits ut från sjukhus och 141 har avlidit på sjukhus. Avseende avlidna är det inga förändringar idag.

Sedan i går har antalet självtester ökat med 339 stycken och är nu uppe i 145 336. Antalet positiva ligger på 18 158, två fler än i går.

Regionen har gjort 75 264 (+55) tester på 40 782 (+26) personer och 5 239 (+1) har varit positiva.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

