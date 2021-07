Bilden är en genrebild Foto: Pixabay

Två nya coronafall i länet i dag – ytterligare en vårdas på sjukhus

Region Kalmar län rapporterar om två nya coronafall under det senaste dygnet. Två personer vårdas nu på sjukhus, men ingen av dem behöver intensivvård.

Under det senaste dygnet har två personer i Kalmar län bekräftats positiva för covid-19, båda i Emmaboda kommun.

Totalt under pandemin har 23 415 personer i länet smittats. Under vecka 28 rapporterades 26 fall in, ett mer än under vecka 27. Slutredovisningen av varje veckas antal smittade är dock klar först några dagar in i nästkommande vecka.

Vårens värsta vecka var vecka 15, då hela 1 476 covid-19-fall rapporterades.

Kommunlistan ser ut så här:

Kalmar 7 698 (+-0)

Västervik 3 223 (+-0)

Oskarshamn 2 445 (+-0)

Nybro 1 688 (+-0)

Vimmerby 1 641 (+-0)

Mönsterås 1 322 (+-0)

Mörbylånga 1 246 (+-0)

Hultsfred 1 168 (+-0)

Emmaboda 708 (+2)

Borgholm 555 (+-0)

Högsby 520 (+-0)

Torsås 366 (+-0)

Oförändrat läge för sjukvården

Två personer får vård på sjukhus, vilket är en mer än i går. Ingen av dessa vårdas på intensiven. Under pandemin har 1 098 (+-0) personer skrivits ut från sjukhus och 141 har avlidit på sjukhus. Avseende avlidna är det inga förändringar idag.

Antalet självtester är detsamma som i går, 145 557 stycken. Antalet positiva ligger kvar på 18 171, vilket är en ökning med en person.

Regionen har gjort 75 514 (+70) tester på 40 929 (+56) personer och 5 243 (+1) har varit positiva.

Fotnot: På grund av olika registreringssätt, eftersläpning, att personer som har testats positivt inte är hemmahörande i länet, har skyddad adress etc, kan det vara så att regionens allmänna siffror och de kommunvisa siffrorna enskilda dagar inte överensstämmer med varandra.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

