15-åring häktas misstänkt för mord i Norrliden – misstänks också för ett tidigare knivbrott

I måndagskväll så mördades en 23-åring på Två Bröders väg i Norrliden. Han stacks ihjäl med en kniv. Polisen kunde bara några timmar senare en pojke som bara en månad tidigare fyllt 15 år. Under onsdagen hölls häktningsförhandlingar där åklagaren ville ha pojken häktad för mord och grovt brott mot knivlagen. – Trots hans låga ålder beslutar tingsrätten att häkta pojken, säger Robert Knutsson, ordförande i rätten. Anhölls misstänkt för knivbrott, men släpptes Pojken är trots sin låga ålder inte helt okänd för polisen. Den 24 september anhölls han och en annan pojke där misstanken var rånförsök. Pojkarna kom in till Ica Södercentrum men något rån genomfördes aldrig. Dock bar en av pojkarna kniv. Det blev aldrig någon häktning i det fallet och några veckor senare misstänks han för knivmord. Pojken motsatte sig häktningen. – Jag säger inget i nuläget, säger åklagare Patrick Sonevang. Jag får be er att återkomma. Utredningen är inne i ett känsligt läge.