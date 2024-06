INBROTT PÅ HOTELL I VIMMERBY – OKLART OM NÅGOT ÄR STULET

Inbrottet har inträffat någon gång mellan 22.10 på torsdagskvällen och 06.30 på fredagsmorgonen.

Någon eller några okända gärningspersoner har brutit sig in i fastigheten och tagit sig in via en dörr på framsidan. Enligt Ulf Golliungberg vid polisen i Västervik har tjuven eller tjuvarna klippt sönder kablarna till en kassaapparat.

– Man har nog försökt få med sig kassaapparaten, men den låg på golvet när personalen kom till jobbet i morse, säger Ulf Gollungberg.

Det är oklart om det har försvunnit några pengar och personalen har inte upptäckt att det är något annat som saknas.