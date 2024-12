Hotade slå slägga i ansiktet på personal och döda exet – kvinna döms

En brukare hotade att slå en slägga i ansiktet på hemtjänstpersonalen och skickade röstmeddelande till sitt ex där hon sa att hon skulle döda honom. Nu har kvinnan fått sin dom.

Kvinnan, som är i 55-årsåldern och bosatt på annan ort, döms för olaga hot vid tre tillfällen – brott som ska ha begåtts i Vimmerby kommun mellan oktober 2023 och mars 2024.

Enligt domen i Kalmar tingsrätt har kvinnan i början av oktober 2023 blivit arg på en kvinna i hemtjänstpersonalen som anmälde henne för misskötsel av sina hundar. Därefter ska den misstänkta kvinnan, som vid den tiden var hemtjänstens brukare, ha lagt ut ett hotfullt videoinlägg på målsägarens Instagram. I det säger hon bland annat att hon ska slå ihjäl målsägaren när hon träffar henne samt slå till henne med en slägga i ansiktet. För detta döms kvinnan för olaga hot.

Hotade döda sin ex-man

Hon döms även för ytterligare två olaga hot, som hon riktade mot sitt ex. Till honom har hon ringt två gånger och uttalat hot om att döda honom, hot som har spelats in och sparats. Dessa spelades upp för rätten under huvudförhandlingen.

I de båda meddelandena har hon bland annat sagt att ”hämnden är ljuv” och ”jag ska döda dig bara så du vet”.

Som förklaring har hon sagt att hon kände sig arg, ledsen och bedragen av sitt ex. Kvinnan menar dock att hon inte i något fall haft för avsikt att utöva något våld.

Tingsrätten anser dock att hoten är så allvarliga att man dömer kvinnan som skyldig i samtliga tre fall. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 150 dagsböter om 50 kronor, totalt 7 500 kronor. Hon ska också betala 10 000 kronor i skadestånd till kvinnan och 5 000 kronor till mannen.