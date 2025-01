VIMMERBYBON FÖRSÖKTE ANSLUTA TILL IS I SOMALIA TRE GÅNGER

Idag väckte kammaråklagare Per Lindqvist åtal i det uppmärksammade fallet med den misstänkte IS-terroristen från Vimmerby. Den 22-årige mannen åtalas för mängder av överföringar till konton knutna till IS och tre planerade resor för att ansluta till den fruktade terrorgruppen.

Totalt åtalas mannen på fem olika punkter:

1 fall av finansiering av terrorism, grovt brott.

1 fall av deltagande i en terroristorganisation, grovt brott.

3 fall av resa för terrorism.

Ses som särskilt farlig art

Totalt ska Vimmerbybon, som är 22 år gammal, i sex fall samlat in eller tillhandahållit pengar som är avsedda att användas av IS. Överföringarna har gjorts via bitcoin och pengarna har använts till en mängd olika kampanjer, som ”The forgotten ones” och ”Spend in Allah’s Way”.

Åklagaren menar att brottet varit av ”särskilt farlig art” och därför bör ses som grovt. Summan det handlar om är 24 900 kronor.

Vimmerbybon bedöms ha deltagit i IS verksamhet under perioden 12 augusti 2023 och till 20 mars 2024. Bevisningen består av att mannen har införskaffat olika e-visum till Etiopien. Totalt handlar det om 28 olika E-visum som mannen införskaffat till andra IS-anknutna personer.

"Intresse för historia och kameler"

När det gäller de tre resorna har mannen dels den 4 september 2023 åkt till Etiopien och Somalia, dels 18 mars 2024 rest till Etiopien via Saudiarabien och dels den 1 juni påbörjat en resa till Somalia. Vid den sista resan greps han på Arlanda och han har varit frihetsberövad sedan dess.

Förundersökningsprotokollet är digert och mäter uppemot 400 sidor. Bevisningen består till stora delar av olika tekniska fynd från mannens dator och mobil. Det handlar om transaktionsöversikter, hemliga bilagor, PM från Säkerhetspolisen och så vidare.

När det gäller resorna har det inte i något av fallen bokats någon returbiljett i ett inledande skede, vilket åklagaren anser talar för att Vimmerbybons syfte varit att ansluta sig till IS. Vid den första resan åkte mannen med två andra män och de blev då hemskickade. Samma sak skedde vid den andra resan då Vimmerbybon och en annan person frihetsberövades av somaliska myndigheter och deporterade duon tillbaka till Sverige. Mannen har menat att den resan var en ”spontan ingivelse” och även menat att han har ett intresse för historia och kameler.

Den tredje planerade resan slutade alltså redan i Sverige.

Svurit IS trohetsed

Åklagaren lägger också fram bevisning som rör mannens ekonomi som beskrivs som ”ansträngd”. I mannens telefon har man hittat bevis för att han tagit del av propaganda för IS och bevis för att han sympatiserar med terrorsekten. Där finns det också bevis för att han svurit IS trohetsed.

Utöver den massiva tekniska bevisningen har åklagaren även kallat flera vittnen från Säkerhetspolisen till rättegången.