Åklagaren: Därför åtalas inte VH-spelaren för eget bruk

Det var under måndagen som en stämningsansökan lämnades in mot den Vimmerby Hockey-spelare som omhändertogs på nattklubben Kharma i samband med Gunilla Perssons spelning i början av december förra året.

Vimmerbyspelaren ska ha haft narkotika i form av 2-MMC på sig i en snusdosa, men enligt VH-spelaren var inte snusdosan hans.

"Jag var onykter när jag kom till Kharma, vid avvistering när jag skulle gå in på Kharma så tror jag den låg i en box som man får lägga av sig alla grejer där när jag skulle gå in. Jag har aldrig haft den på mig, jag snusar inte sån snus och jag har aldrig sett den", sa VH-spelaren i ett förhör under natten.

Det finns dock stillbilder från en övervakningskamera som figurerar i utredningen och den visar hur VH-spelaren lägger ned föremål i avvisteringslådan och ett av föremålen är den aktuella snusdosan.

I den snusdosan låg enligt förundersökningsprotokollet en plastfolie och i plastfolien fanns spår och mindre rester av en vit pulversubtans. I snusdosan låg även en hoprullad tjugokronorssedel och det tyder på att den använts som ett så kallat snortrör.

Rätt ny praxis

VH-spelaren åtalas nu för ringa narkotikabrott. Det beror på att han haft 0,05 gram av drogen 2-MMC på sig. Analysresultatet visar också att spelaren var påverkad av 2-MMC, men åtalas endast för innehavet.

Det beror på att att innehavet "trumfar" det egna bruket. Högsta domstolen slog fast det här i en dom 2017 och det blev sedan en ny rättslig praxis. Den som är skyldig till såväl innehav som eget bruk av samma substans ska alltså endast dömas för innehavet.

Det är därför åklagaren Felicia Ullerstam endast åtalat VH-spelaren för ett brott.

– Ja, det stämmer. I ett sådant läge åtalar man endast för innehav och jag har bara åtalat honom för innehav av narkotika, säger Felicia Ullerstam.

Oklart hur klubben ställer sig

VH-spelaren, som förnekar brott, spelar för närvarande inte med laget. Åklagaren anser att målet kan avgöras utan huvudförhandling om VH-spelaren erkänner och då är påföljdsförslaget dagsböter på 8 700 kronor.

En huvudförhandling kan dock komma att hållas senare i januari, då VH-spelaren nekar till brott. Hur klubben ställer sig till en eventuellt fällande dom är ännu okänt. HÄR kan du läsa mer om det.

Åklagaren vill inte kommentera något ytterligare kring ärendet.