Kvinna kissade i skogen och startade skogsbrand – nu döms hon

Kvinnan startade en stor skogsbrand när hon skulle elda upp papperet hon kissat på. Foto: MostPhotos

En kvinna i 20-årsåldern skulle bara kissa i skogen. I stället startade hon en brand lika stor som en halv fotbollsplan. Nu döms hon för allmänfarlig vårdslöshet.

Det var i början av juli som kvinnan slog läger tillsammans med en vän på en ö. Hon hade då varit på en kanottur i trakterna kring Helgesrum i Västerviks kommun.

Kvinnan blev kissnödig och valde att uträtta sitt ärende i skogen. Hon tände eld på toalettpapperet hon använt för att torka sig efter att hon kissat.

Just den dagen bedömdes det vara extremt hög brandrisk och elden spred sig snabbt. Först till en buske och därefter vidare.

De två kompisarna försökte själva släcka ned branden men misslyckades och fick larma räddningstjänsten. Vid 20.30-tiden den 4 juli hade räddningstjänsten branden under kontroll. En yta på ungefär en halv fotbollsplan hade då brunnit.

Det fanns också risk för en betydligt större skogsbrand, enligt räddningstjänsten.

Döms till böter

Kvinnan, som är i 20-årsåldern och hemmahörande i Stockholmstrakten, åtalades nyligen för allmänfarlig vårdslöshet. I förhör har hon berättat att hon är utbildad inom friluftsliv och agerade av vana.

Hon har sedan tidigare erkänt brottet.

– Jag tänkte inte efter, har hon sagt i förhör.

Nu döms den kissande kvinnan för allmänfarlig vårdslöshet. Målet har avgjorts utan huvudförhandling och påföljden blir dagsböter om sammanlagt 2 000 kronor. Rätten anser att kvinnan varit oaktsam när hon inte kontrollerat att papperet var ordentligt släckt.