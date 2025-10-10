Misstänkt butikstjuv sa att hon haft ölburkarna i väskan i två veckor

Personal i en butik i Vimmerby såg en kvinna stoppa ner två sexpack folköl i en väska och lämna butiken. Själv förnekar kvinnan brott. Hon menar att hon hade med sig de tolv ölburkarna hemifrån och då hade haft dem i väskan i två veckor.

Det var den 29 september som kvinnan, som är i 35-årsåldern och känd av polisen sedan tidigare, befann sig inne på Ica Supermarket på Falkängsgatan. Där ska personal ha sett henne stjäla öl från butikshyllan. När kvinnan passerade kassan och gick ut ur butiken stoppades hon på parkeringen. I kvinnans väska hittade man då två sexpack 3,5% öl till ett värde av 149 kronor.

En polispatrull kallades till platsen som höll förhör med kvinnan och personalen samt tog ölen i beslag. Där fick man också ta del av en övervakningsfilm från butiken.

Haft dem i väskan i två veckor

Kvinnan förnekar att hon har stulit ölen från butiken. I stället hävdar hon att hon köpte ölen på Tempo för ett par veckor sedan och har haft dem i sin väska sedan dess. Ölen ska hon ha betalat med kontanter och hon tog aldrig något kvitto, har kvinnan berättat.

Under fredagen lämnade kammaråklagare Ida Nilsson in en stämningsansökan till tingsrätten mot kvinnan avseende ringa stöld.

Om den tilltalade under målets handläggning väljer att erkänna gärningen återkallas den muntliga bevisningen och målet anses då kunna avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag är då 30 dagsböter à 100 kronor, totalt 3 000 kronor.