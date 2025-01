Västerviksprofilen slår rekord med nya julkalendern

Västerviksprofilen Calle Åstrand är både manusförfattare och regissör till årets julkalender ”Tidstjuven”. Igår startade inspelningen, och under den första veckan är de i Västervik för att få med två centrala platser i berättelsen.

Calle Åstrand från Västervik är regissör, manusförfattare och även vd för Visfestivalen. För ungefär två år sedan blev han tillfrågad av SVT om att komma på en idé till en julkalender.

– De ville gärna ha något med historiska inslag. Min första grundidé var tanken ”Vad händer om man är 11 år och ligger hemma i sängen, och så plötsligt dyker Gustav Vasa upp?”. Det kändes intressant, något som man skulle kunna göra något roligt av. Sen började jag tänka ut en historia, säger han.

Han har nu arbetat med projektet i ungefär två år, och har jobbat fram manus tillsammans med författaren Daniel Karlsson.

– Det har varit min grundidé, men så har jag fått hjälp av honom. Det var första gången vi samarbetade, och det fungerade väldigt bra.

Tredje julkalendern för Åstrand

Resultatet blev berättelsen ”Tidstjuven”, som kommer att bli den julkalender som visas i SVT i december. Förutom att ha skrivit manus är det även Calle Åstrands uppdrag att regissera. Tidigare har han även regisserat ”Mirakel” (2020) och Håkan Bråkan (2003), vilket gör detta till hans tredje julkalender.

Nu har inspelningarna för julkalendern precis dragit igång. Under den här veckan är de i Västervik för att spela in några av scenerna. Resten kommer att spelas in i Stockholm och på Gotland.

– Här i Västervik kommer vi att spela in mycket på torget vid Rådhuset, som kommer vara en huvudplats för julkalendern. Mamman i familjen jobbar inne i rådhuset. Sen har vi också spelat in på Båtsmangatan där familjen Östskog bor, alltså familjen det handlar om. Så både torget och Båtsmangatan har en central roll i berättelsen, i den fiktiva staden Kråksjö.

Du har regisserat två julkalendrar tidigare. Vad är det som får dig att komma tillbaka till just julkalendrar?

– Vi är några få regissörer som har gjort två kalendrar, men ingen än så länge har gjort tre. Jag tror ingen är korkad nog att göra fyra, så jag tror att rekordet kommer att stå sig ett tag. Sen har jag ju också skrivit årets julkalender, så jag har både skrivit och regisserat.

Vad kan tittarna vänta sig av årets julkalender?

– Äventyr och julmys!

Här kan du läsa mer om årets julkalender.