Lokalt konst- och designgalleri fyller fem år och bjuder in till firande

Galleri Bälterska Gården i Vimmerby fyller fem år i år. Det firar galleristen Larserik "Sigge" Olofsgård med öppet galleri lördagen den 8 november.

För fem år sedan öppnade Larserik "Sigge" Olofsgård sitt konst- och designgalleri, Galleri Bälterska Gården, mitt i Vimmerby.

Hur vill du summera de fem åren?

– Det har gått upp och ner kan man säga, säger Larserik "Sigge" Olofsgård.

På vilket sätt?

– Rent ekonomiskt har det varit galet och gått upp och ner. Det har naturligtvis varit jättekul och positivt och jag har lärt känna många spännande människor och nördar inom design och konst, men man kan inte riktigt driva ett galleri bara genom att sälja konst. Jag har även mycket lampor och möbler som jag säljer. Det har ibland varit svårt att få ihop pengar till hyran, säger Larserik "Sigge" Olofsgård.

Hur mår verksamheten i dag?

– Det här året har varit grymt bra rent försäljningsmässigt. Jag har hittat bra grejer och fin konst. Jag investerar hela tiden i lampor och möbler och köper in en del konst. Jag jobbar med sex-sju konstnärer där jag tar procent av det jag säljer av deras konst.

Så blir firandet i november

Lördagen den 8 november uppmärksammar Larserik "Sigge" Olofsgård galleriets femårsjubileum med öppet galleri. Besökarna bjuds på kaffe och tårta och får chansen att ta del av ny konst av galleriets konstnärer.

– Folk har uttryckt att de vill att jag ska ha ett firande i samband med femårsjubileet. Jag har gått och grunnat på det sedan i somras och tänkt att jag måste bestämma ett datum och köra på det. Jag kollade almanackan med hur det funkar med jobb, konserter och allt annat man håller på med. Lördagen den 8 november funkar bra. Jag tog bara en dag och tänkte att det kanske inte kommer mer än två personer på söndagen om man kör två dagar. Besökarna ska förvänta sig att det hänger helt ny konst i galleriet och det blir mellan 25 och 30 nya verk.

Hur ser framtiden ut för galleriet?

– Det är alltid svårt att sia om framtiden. Under de här åren har vissa månader varit stendöda och då har jag tänkt ”vad håller jag på med?”. Kassan krymper och jag har vissa månader knappt haft råd att betala hyran, vilket är knäckande.

Men du kommer fortsätta ha kvar galleriet?

– Ja, det kommer jag säkert ha. Man får se vad som händer och det finns många vägar att gå. Det är en utmanade bransch som går upp och ner. Oavsett vem man snackar med, både konstnärer och gallerister, så är det mycket pustande och osäkerheter. Jag har bara verksamheten som ett sidoprojekt och för att det är kul. Jag är till vardags saxofon- och klarinettlärare på Hultsfreds musikskola samtidigt som jag frilansar och spelar mycket.