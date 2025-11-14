Hon tilldelas Astrid Lindgren-priset i år

I dag är det Astrid Lindgrens födelsedag. I vanlig ordning delas då också Astrid Lindgren-priset ut. I år går det till författaren Ingelin Angerborn.

Den 14 november är ett speciellt datum eftersom det är Astrid Lindgrens födelsedag. Under fredagen delades därför Astrid Lindgren-priset traditionsenligt ut till en framstående författare inom barn- och ungdomslitteraturen.

I år tilldelas Linköpingsförfattaren Ingelin Angerborn utmärkelsen och prissumman på 100 000 kronor.

"Ingelin Angerborn tilldelas Astrid Lindgren-priset 2025 för sitt enastående bidrag till svensk barn- och ungdomslitteratur. Som få andra lyckas hon med konststycket att skriva populära och lättillgängliga bladvändare utan att tumma på språk och kvalitet. Det finns en stor värme och respekt inför både läsaren och livet i hennes författarskap. Mest känd är Ingelin Angerborn för sina spöklika mellanåldersrysare. Med genuin nyfikenhet och stor fingertoppskänsla närmar hon sig det oförklarliga, och förser sina läsare med mystiska berättelser som är svåra att släppa. Men hon skriver inte bara om övernaturligheter – hon har också roat många läsare med sina humoristiska serier, och engagerat med berättelser om kärlek och vänskap. Det här är en författare med imponerande bredd, som kan konsten att behålla sin lyhörda ton oavsett vad hon skriver om", skriver juryn i sin motivering.

Hon debuterade 2002 med bilderboken Pelle Pyton på frisarstråt. Året därpå vann hon Tidens barnbokstävling med Om jag bara råkat byta ut tant Doris hund. Sedan dess har hon skrivit en lång rad barnböcker, bland andra serien Klant och kompani.

Aktuell med bokserie med maken

Nu är hon aktuell med bokserien Världens sämsta detektiver som hon skriver tillsammans med maken Niclas Angerborn.

– Jamen, herregud, vad säger man? Tjolahopp tjolahej tjolahoppsansa, kanske? Ja, det skulle nog Pippi ha sagt i alla fall. Dessutom är det faktiskt det enda vettiga jag kan komma på just nu. Och så tack, förstås. Det känns oerhört hedrande och fint att få ta emot det här priset, det värmer gott i författarhjärtat, säger Ingelin Angerborn.

Astrid Lindgren-priset instiftades av Rabén & Sjögren den 14 november 1967 på Astrids 60-årsdag. Priset har sedan dess delats ut årligen för förtjänstfullt författarskap inom barn- och ungdomslitteraturen. Sedan 2017 delas priset ut tillsammans med Astrid Lindgren AB.