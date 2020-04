Namnieks släpper ny musik – i musikapp med världsstjärnor

Elin Namnieks, under artistnamnet Namelle, släpper sin nya singel "Don´t tell me what to do" 1 maj. Singeln släpps i musikappen Sing Along Official.

Sing Along Official är världens första sociala media med fokus på sång. Appen erbjuder videokaraoke med 100 procent originalmusik av artister som bland annat David Guetta, Prince, Icona Pop, Miriam Bryant och Håkan Hellström.

Nu släpper Elin Namnieks, även känd som Namelle, sin nya singel "Don´t tell me what do to" i musikappen.

– Ibland vill man bara skrika ut "Don´t tell me what to do" när någon försöker lägga sig i vem man dejtar och hur man lever sitt liv. Det kändes viktigt att ta upp och det känns som att Sing Along Official är en perfekt plattform att släppa låten i, då mina fans får möjligheten att göra sin version och uttrycka sina känslor på ett kreativt sätt, säger Namelle i ett pressmeddelande.