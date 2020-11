Ny singel av Namelle – släpper jullåt på fredag

Artisten och låtskrivaren Namelle, ursprungligen från Locknevi, släpper sin första jullåt "Caramelized" tillsammans med bonuslåten "Let Them Go" på fredag.

– Att släppa en jullåt känns som något man måste göra åtminstone en gång i livet. Jag har försökt att kombinera min electropop med den traditionella julkänslan och hoppas att detta kan kännas nytt och fräscht i folks spellistor, säger Namelle.

Men hon släpper alltså dessutom en annan låt på fredag.

– Let Them Go har funnits med mig i säkert två-tre år nu och har alltid varit väldigt uppskattad live. Nu kändes det äntligen som rätt tid att släppa den, säger Namelle.

Under våren 2021 släpper Namelle sin nya EP, som hon har färdigställt nyligen, med fem tillhörande musikvideor. Under de senaste åren har Namelle spelat på festivaler i Frankrike, Portugal, Sverige och England.

Hennes låtar har över 230 000 strömningar på Spotify och flera låtar har letat sig in på listor i andra länder.

HÄR kan du förhandslyssna på de kommande låtarna.