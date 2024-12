Läs Leif Larssons jultal – "En besvärlig tid för oss"

Så kan vi då lägga ytterligare ett år till Vimmerby kommuns historia. Kommunen bildades den 1 januari 1971, så vi går straxt in i vårt 54:e verksamhetsår.

Vi lever i en tid där mycket sker, både lokalt, nationellt och internationellt.

Självklart är det så att vi lever i en global värld, där vi är påverkade av vad andra gör. Det innebär att vi i vår verksamhet i Vimmerby kommun behöver observera vad som sker både lokalt och i vår omvärld.

Att det är en besvärlig tid för oss är inget understatement. Vilka slutsatser kan vi då dra av detta?

*

För det första så tror jag att vi har en stabil grund att stå på. Vi har i vår kommun ett lyckosamt näringsliv och ett känt och starkt varumärke. Det kan vi och bör vi bygga vidare på.

För det andra så gläds jag åt att vi har engagerade medborgare. Många deltar i det civila samhällets aktiviteter, det är något som vi varmt bör stödja och uppmuntra.

För det tredje så har vi goda medarbetare i vår kommun. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som jobbar i Vimmerby kommun för ett utomordentligt gott arbete.

Det ska vi glädjas åt och ta vara på inför framtiden.

*

Sist men inte minst så har vi många engagerade i våra politiska partier. Det är en stor styrka för den demokratiska styrningen i kommunen. Jag tror dock att vi som kommun behöver göra mer för att stärka det demokratiska arbetet. Inte minst fullmäktiges eget arbete behöver utvecklas. Som en del av detta så kommer jag att bjuda in gruppledarna i våra partigrupper till samtal på nyåret. Vilka behov finns i partierna och i nämnderna och fullmäktige? Vad behöver göras? Hur får vi fullmäktige ännu mer levande? Ja, svaren är viktiga, men inte helt givna.

Slutligen så vill jag tacka de tjänstepersoner som bidragit till att få fullmäktige att fungera under året. Det tacket vill jag be Jenny och Marie att förmedla. Ett stort tack också till alla ni som deltagit i fullmäktiges och nämndernas arbete under året. Tack också till mina kamrater i presidiet, Håkan och Lennart.

Som ni vet så gillar jag det som är lokalt producerat. Några valnötter från Rådman Lincks Gård där vi bor ger jag i julgåva till Lennart, Jenny och Marie.