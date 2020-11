Trivsamt stopp i Vimmerby under långa cykelfärden – samlar in pengar till välgörenhet

Varje månad sedan i våras har Arijola gjort olika utmaningar och insamlingar till föreningen Ajabajacancer, som stöttar familjer som drabbats av barncancer.

– Jag tränade till Ironman och när det blev inställt ville jag fortsätta träna, inspirera andra till rörelse och hjälpa människor som kanske inte har möjlighet till fysisk aktivitet, berättar Arijola

Hon har cyklat till Kebnekaise, simmat en mil i bassäng och sprungit fem kilometer varje timma under 12 timmar. Under sina utmaningar uppmanar hon allmänheten att röra sig och skänka pengar. De medel som kommer in till föreningen via Arijolas utmaningar öronmärks för aktiviteter, träningskort samt leksaker och redskap som främjar fysisk aktivitet.

– Föreningen är liten och har personlig kontakt med familjerna. Det känns bra att veta att pengarna jag samlar in gör skillnad, säger Arijola.

Stannade vid Asllani Court

Inför novemberutmaningen, att cykla Malmö-Stockholm tur och retur, fick hon kontakt med Cykla i filmlandskapet Småland och Ingela Nilsson Nachtweij som erbjöd boende i Vimmerby. På lördagsmorgonen den 14 november mötte ett glatt gäng upp och tog en cykeltur tillsammans med Arijola för att visa Näs och Astrid Lindgrens Värld. Då Arijola precis som jämngamla Kosovare Asllani har sina rötter i Kosovo gjordes också ett uppskattat stopp på Asllani Court.

På Stora torget i Vimmerby slog sig Arijola ned på den lediga stolen bredvid Astrid Lindgren-statyn.

– Det var helt fantastiskt vilket mottagande jag fick här i Vimmerby, sa Arijola innan gruppen trampade vidare mot Åbro och vinkade av cyklisten vid skylten som visar vägen mot Växjö.

Två dagars cykling återstår innan Arijola är hemma i Malmö igen. Och i december väntar nya utmaningar, kanske i form av en adventskalender… Vill du bidra till insamlingen och följa Arijolas utmaningar? Följ Ajabajacancer och Arijola på instagram! Swish 123-405 43 59.