"2021 starten på något kul" – nu tar Vimmerby Camping sikte på 2022

2020 blev ett kolsvart år för stora delar av upplevelse- och turistnäringen i Sverige, och Vimmerby var en av de hårdast drabbade orterna i landet.

Regionens turistmagnet Astrid Lindgrens Värld fick stänga ner, fotbollsturneringen Bullerby Cup tvingades ställa in, likaså Semesterracet i Folkrace.

Flera företag dukade under, och ännu fler var de som berättade om en obegripligt tuff period och oviss framtid.

Ett av dessa företag var Vimmerby Camping, vars sommarbeläggning 2020 landade på 16,35 procent av 2019 års dito.

Tre olika scenarion

Nu kan den stora campinganläggningen vid Nossens strand utanför Vimmerby summera sommarsäsongen 2021, och det är betydligt mer glädjande besked som ägarparet Hampus Thorstensson och Elisabeth Wolmeryd har att leverera nu jämfört med för ett år sedan.

– Vi hade ett möte i februari, då Astrid Lindgrens Värld just hade gett besked om att man skulle öppna under säsongen på ett eller annat sätt, där vi satte oss och målade upp tre olika scenarion för vad som skulle kunna hända med året, berättar Hampus Thorstensson.

De tre scenarierna var:

A) Att ALV bara skulle få öppna i begränsad omfattning och att Vimmerby Camping då inte skulle få någon draghjälp.

B) Att ALV skulle få öppna i sådan omfattning att campingen skulle få ”en skvätt” av deras gäster.

C) Att ALV skulle få gå för fullt.

– Vi gick på plan B, vilket kändes mest troligt på förhand. Dessutom jobbade vi stenhårt under våren med det vi kallar ”vår egen målgrupp”, hundägare. Plan B innebar en väg som säkerställde att vi skulle kunna finnas kvar.

– För vår del handlade det mycket om att anpassa mängden personal, vilka stugor som skulle vara öppna med mera. Vi anställde för att kunna följa plan B, och hade tur att få väldigt bra personal, berättar Hampus Thorstensson.

"Kändes helt absurt"

Den magiska dagen för Vimmerby Campings säsong 2021 var den 1 juni, dagen då steg ett av lättnaderna av restriktionerna inleddes. Bland annat kom då nya deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, samt att serveringsställenas öppettider förlängdes till klockan 22.30.

– Under juni 2020 hade vi en-två bokningar per dag, vilket ju självklart inte är i närheten av att funka för en anläggning av vår storlek. Den 1 juni i år satt vi och käkade middag med några vänner och kollade inte datorn eller telefonen.

– Jag kommer ihåg känslan när jag öppnade upp telefonen och den hade svämmat över med förfrågningar och bokningar. På tre timmar fick vi in över 100 bokningar, vilket var vad vi fick in under hela vecka 30 året innan, det kändes helt absurt, säger Hampus Thorstensson.

"Som att återuppleva 2019 på steroider"

Juni månad löpte på enligt plan – enligt Hampus Thorstensson var man inte i närheten av maxbeläggning, men ändå ganska hyfsat. Men sedan hände något.

– Från midsommar och fram till 1 augusti var det som att återuppleva 2019 på steroider. Det var häftigt, där varje dag innebar en cirkulerande full camping. Det blev en och en halv superintensiv månad, men som man självklart gärna tog.

– Elisabeth och jag har en galen fetisch som vi delar, att vi älskar att vara tvungna att vakna vid 05 för att veta att man ska jobba till 23 och sedan få vakna vid 05 nästa dag och få börja om likadant. Vi triggas av det, och även om det så klart blev för mycket av det goda, så var det ju så väldigt glädjande och positivt. Att börja rekrytera mer säsongspersonal runt och efter midsommar är dock inget jag tänker göra igen, säger Hampus.

Gästerna stannar längre

En förändring som Hampus och Elisabeth har kunnat konstatera är att 2021 års gäster på Vimmerby Camping stannar mycket längre än vad de har gjort tidigare.

– Ja, det handlar om ett förändrat beteende. Tidigare har den så kallade ”stanntiden” legat på 1,7-2,0 nätter, vi har alltså vänt alla våra gäster på två dygn. Utan att vi gjorde någon medveten förändring förlängdes det till 3,0 nätter per gäst under 2021.

Vad är förklaringen till det?

– Jag tror delvis att det beror på att vår satsning på målgruppen ”hundägare” har slagit väl ut – att de har trivts med våra satsningar och därför stannar längre. Sedan ska vi också ge stor kredd till de som jobbar med att marknadsföra det som finns att göra och utforska i kommunen – primärt turistbyrån, men också Vimmerby Tillsammans-projektet.

Sydde ihop hål från 2020

Att utveckla och skapa en miljö där gästerna stannar ännu längre är ett av de mest prioriterade jobben inför 2022 på Vimmerby Camping, enligt Hampus Thorstensson.

– Vi vandrar in i 2022 med ett helt annat självförtroende. Vi vet att Vimmerby är attraktivt och att gäster vill komma hit igen. Som entreprenör betyder självförtroendet mycket för vad man vågar göra och satsa på.

– Samtidigt ska man vara medveten om att 2021 blev ett år då vi gick med nål och tråd och sydde ihop alla små hål som 2020 lämnade efter sig. Man ska veta att ladorna inte är fyllda upp till taken med kapital. Jag gasar gärna och älskar att springa på alla bollar, men vår utveckling måste vara anpassad efter nutid, och vi kommer att få hushålla lite framöver. Det är en utmaning i sig.

Hur vill du sammanfatta 2021?

– Utifrån förutsättningarna är jag jättenöjd. 2021 var starten på något kul – det var absolut inget rekordår, men med tanke på det stora minus som vi vandrade in i högsäsongen med, så kan man inte vara annat än nöjd.

Och planerna inför 2022?

– Det kommer vi återkomma till. Men det finns många idéer som vi ska diskutera och konkretisera.

Satsningen på målgruppen hundägare, är det något ni kommer fortsätta med?

– Ja absolut, och utveckla ytterligare. Där finns massor att göra.

Hur mycket tror du pandemin kommer påverka även framtiden?

– Mentalt har jag lämnat corona bakom mig.