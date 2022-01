ÄNNU EN RESTAURANGKEDJA KOMMER TILL VÄSTERVIK I VÅR

Mocca Deli öppnar i Västervik under våren 2022. Tony Mansour vill inte riktigt än avslöja var restaurangen kommer ligga och vem franchisetagaren är. Det ska vara en lokalprofil, enligt Tony Mansour. Foto: Pressbild

Hamburgerkedjan Brödernas planerar för en etablering i den gamla saluhallen vid Fiskaretorget i Västervik.

Nu kommer nästa restaurangkedja till Västervik: Mocca Deli, en nyhet som Västerviks-Tidningen var först med att rapportera om tidigare i veckan. Det blir den sjätte Mocca Deli som under våren slår upp portarna i centrala Västervik.

– Jag ska vara ärlig och säga att det inte var på tapeten att vi skulle etablera oss i Västervik. Vi har en expansionsplan på fem år där vi ska etablera flera nya enheter och har redan öppnat fem enheter. Vi har satt upp de städerna vi ska etablera oss i. Vi fick in en intresseförfrågan från en lokalprofil i Västervik och tyckte att det var värt att titta på det. Vi vet vad Västervik är men inte djupare än så. Vi följde upp franchiseförfrågan som kändes bra, bokade in ett möte och tyckte att det var rätt person, säger Tony Mansour, som driver Mocca Deli tillsammans med sina två bröder Salle och Alen.

Öppnar i Västervik i april

Representanter från restaurangkedjan begav sig till Västervik i december och fick ett bra första intryck.

– Vi ville se den värsta perioden när det inte är högsäsong. Vi brukar alltid bedöma städer efter worst case, så här ser det ut när det är som är värst. Det råkade vara snöstorm just den dagen men vi fick en bra känsla för staden och placeringen. Det är liten, mysig stad. Vi gjorde vår research och det är ingen dum idé. Vi tror att vi kan garantera att det är smockfullt under åtminstone sex månader. Det kommer vara mindre med folk under vinterhalvåret på grund av att det är en mindre stad men jag tror att det blir det nya hemmet i Västervik där folk hänger, säger Tony Mansour.

Han vill i det här skedet inte avslöja vem franchisetagaren är och var restaurangen kommer ligga i centrala Västervik.

– Vi kan inte avslöja det förrän alla papper är signerade och klara. Det är en central lokal och en lokalprofil i Västervik som blir franchisetagare. Jag kan snart berätta var restaurangen ska ligga och vem franchisetagaren är.

När kommer ni öppna i Västervik?

– Vi har satt ett preliminärt öppningsdatum i mitten på april och det blir ett tolvmånaderskoncept. Västervik blir lite som en storstad för de mindre orterna runt omkring och vi tror stenhårt på Västervik. Västervik är en mindre ort och då blir det här det nya stället man hänger på.

Koncept med tre delar

Restaurang, café och bar i ett. Det var affärsidén när bröderna Mansour öppnade sitt första Mocca Deli i Eskilstuna 2015. Kedjan har därefter öppnat i Norrköping, Linköping, Örebro och Västerås. De vill ge kunderna valmöjligheten att kunna äta middag, ta en fika eller en drink.

– Med tanke på att vi har alla tre delar blir det ett mer vardagligt koncept.

Restaurangkedjan ska ha tolv anställda personer på årsbasis och anställa ytterligare åtta-nio personer under sommarperioden.