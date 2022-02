Emåmejeriets ägare dagen efter tuffa beslutet: ”Känns tomt”

Patrik Evertssons känslor är många, så här dagen efter Emåmejeriet lämnade in en ansökan om företagsrekonstruktion. "Jag känner både en tomhet och optimism att företaget kommer leva kvar". Foto: Pressbild

Emåmejeriet har tappat runt 40 procent under pandemin. Ett dygn efter att ägaren Patrik Evertsson lämnade in ansökan om rekonstruktion är det mycket känslor. Tomhet blandas med optimism.

– Det är ett misslyckande, men vi har verkligen försökt in i det längsta, till slut var det oundvikligt, säger han.