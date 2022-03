Öppningsdags för Guldkants nya restaurang i Vimmerby: "Skapat sjukt bra känsla"

Erik Hemmingsson slår sig ner vid ett bord och ser fram emot att välkomna förväntansfulla gäster till restaurangen under premiärveckan.

Nu börjar det verkligen dra ihop sig för öppning av Guldkants restaurang i Vimmerby. Den stora invändiga renoveringen har pågått i drygt två månader och flera förändringar har gjorts för att lokalerna ska bli mer ändamålsenliga och få den touch som Guldkant har satt på sin restaurang i Västervik.

– Arbetet har flutit på bra, det enda var att vi fick såga upp köket för att få in pizzaugnen. Det finns under en sån här process olika sätt att bygga rummet på och man har inte hela bilden färdig för hur det ska se ut utan det föds idéer under roligt och kreativt arbete, säger Erik Hemmingsson.

Nya och gamla möbler

Guldkant har till exempel inte köpt inredning från samma företag utan lokalerna har fyllts av både nya och gamla möbler som får nytt liv i den nya restaurangen.

– I ett av rummen finns pubstolar som vi köpte begagnade för massa år sedan och har använt i Västervik. Nu får de ett nytt liv i Vimmerby. Det finns också ett bord som Henriks pappa gjort och använts i olika perioder under de tio senaste åren. Det är en skön känsla i bordet, säger Hemmingsson.

Det är initialt ett team om åtta-nio personer som kommer jobba på Guldkant i Vimmerby.

– Det positiva är att vi kan ta en kock från Västervik till Vimmerby och vise versa om vi behöver det. Vi vill binda ihop restaurangerna. Om det är en utmaning att skapa vi-känsla mellan kökspersonal och serveringspersonal så är det en jätteutmaning att skapa vi-känsla mellan två olika restauranger.

Guldkants signaturrätter, signaturdrinkar och signaturviner kommer finnas på båda restaurangerna.

– Sedan kommer det finnas uniciteter för menyer och drinkar mellan restaurangerna. Löjromspizza, moules frites (musslor och pommes) och snitzel är vad Guldkant är.

Drop-in-platser vid entrén

Bokningsläget för premiärveckan, onsdag till lördag, ser lovande ut.

– Det är fullbokat bortsett från några lediga tider på torsdag, säger han och fortsätter:

– Vi vill vara ett ställe där man kan droppa in och få ett bord så vi avsätter en del drop-in-platser vid entrén. När vi säger att det är fullbokat så innebär det inte att det inte finns bord, det innebär att de bokningsbara borden nedför trappan är fulla.

Vad har ni fått för gensvar och reaktioner från Vimmerbyborna?

– De verkar vara superpositiva och de som var här i torsdags tyckte att det var superbra och supertrevligt. Kvällen var precis så som vi ville ha den med god stämning och minglande känsla. Det ska vara en mötesplats för alla åldrar.

Det man har lagt extra stort fokus på är belysning och bakgrundsmusik.

– Belysning är superviktigt så vi arbetar mycket med lampor och belysning, likaså med musik i restaurangen. Med lite bakgrundsmusik kommer ljudnivån upp och skapar stämning. Det gör så jäkla mycket med musik i bakgrunden.

Ingen dagens lunch till att börja med

Guldkant kommer till att börja med ha öppet från onsdag till lördag kvällstid och inte erbjuda dagens lunch.

– Kommer vi servera dagens lunch? Nej. Kommer vi ha öppet dagtid framöver? Ja. Ju närmare sommarsäsongen vi kommer desto mer öppnar vi upp. När vi väl är inne i högsäsong så är det öppet, men det är inte dagens lunch. Vi börjar med att det är en kvällsrestaurang som framöver kommer ha öppet dagtid under sommarsäsongen dit man även kan gå på kvällarna.

Vad har du för förväntningar nu när ett nytt kapitel i Guldkants historia skrivs?

– Tanken är att restaurangen ska kunna leva sitt eget liv, att vi ska kunna bedriva restaurangen på ett lönsamt sätt och att det är en året runt-verksamhet. Vi ser det som ett långsiktigt projekt.

Vad är du mest nöjd med av det ni har gjort?

– Att vi har lyckats skapa bra inredning och sjukt bra känsla och att lokalen blev så pass annorlunda. Vi är supernöjda med att vi har lyckats göra om så mycket och sätta vår prägel. I denna bransch blir man aldrig färdig. Förändring är det enda konstanta tillståndet. Man ska hela tiden förändra och våga lägga tid på att göra förändringar.