Här ska Brygghuset bygga ny restaurangdel: ”Behöver mer utrymme”

Brygghuset i Vimmerby kommer göra om hela brygghallen till restaurang då man behöver mer utrymme. Arbetet kommer utföras under hösten. Foto: Ossian Mathiasson

Restaurang Brygghuset har i flera års tid haft ett alldeles eget mikrobryggeri inne i restaurangen. Nu har mikrobryggeriet plockats ner och leder i sin tur till att restaurangen blir ännu större.

– Brygghuset har funnits i många år så vi var tvungna att göra om hela köket. Det har vi hållit på med i ett antal månader, att både bygga om och skapa ett helt nytt kök inunder restaurangen. Vi var då tvungna att ta delar av mikrobryggeriet och samtidigt höll vi på att investera i bryggeriet med mindre tankar och fler specialgrejer som vi ska kunna använda på ett annat ställe i bryggeriet. Vi flyttade runt allt och gör om brygghallen till restaurang, säger Henrik Dunge.

Den kommande invändiga renoveringen kommer inte ske förrän senhösten.

– Det vi gör nu är att vi gör iordning och förbereder lokalerna. Vi jobbar just nu med vilket koncept vi ska ha på själva restaurangdelen. Vi har en engelsk del och en tysk del. Vi har inte bestämt vad den tredje delen ska vara. Vi räknar med att vi kommer göra klart konceptet under sommaren och genomföra arbetet under hösten. Bestämmer man sig för att man ska göra något i dag så tar det oftast fyra-fem månader innan man får prylarna, säger Dunge.

Brygghallen görs om till restaurangdel

Hela brygghallen kommer göras om till restaurang och entrédelen ska få ett lyft.

– Det har varit ett bekymmer för oss med att entrén ligger lite skymd. Framöver ska vi kunna ta in besökarna på ena sidan och restauranggästerna på andra sidan.

De befintliga restaurangdelarna ska vara kvar precis som tidigare.

– Det som måste göras är att byta ut möblerna i den engelska delen. Handsprit löser upp konstläder så möblerna ser ganska slitna ut och kommer fräschas upp.

Brygghuset har försetts med ett helt nytt restaurangkök.

– Köket är i princip klart om en eller två veckor, då flyttar vi ut ur det gamla och in i det nya. Nummer ett har varit att få ordning på köket och vi har jobbat som tusan med att få in grejerna till följd av leveranstider på mathissar och spisar.

Vad ligger investeringen på?

– Om man jämför med vad bryggeriet investerar i övrigt så är det inte så mycket. Vi investerar i solcellspark, nya tankar och ny tapputrustning. Det är klart att det är en mindre investering, men så fort man börjar riva något så handlar det om x antal miljoner. Vi har inte satt ihop konceptet än utan det är olika förslag som vi jobbar med. Beroende på vilket det blir så är det något som är dyrare och något som är billigare.