NU SÄLJER VIMMERBYFÖRETAGET SINA PUBAR

Efter 20 år i krogbranschen lämnar Åbro Bryggeri i princip helt branschen. I november sålde Vimmerbyföretaget tre pubar i Stockholm till Burgsvik Group. Det framgår av ett pressmeddelande, som Vimmerby Tidning var först att skriva om.

Pubarna det rör sig om är The Bull & Bear på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm samt The Queen´s Head och The King´s Fox. De två senare nämnda ligger på Drottninggatan respektive Kungsgatan i huvudstaden.

Det är Åbro Bryggeris helägda dotterbolag Axel Herman Invest som säljer de tre pubarna. Tillsammans omsätter de cirka 60 miljoner kronor.

– Efter många år av uppvaktning fick vi till slut möjligheten att förvärva dessa fina pubar. Gastropubar är något som ligger oss varmt om hjärtat, något vi har drivit i olika former sedan pappa Dan startade företaget för 50 år sedan. Tillsammans med The Old Beefeater Inn samt vår arenapub på Gamla Ullevi i Göteborg blir dessa fem pubar ett nytt affärsområde i koncernen, något vi ämnar att växa inom framöver. Vi tackar Henrik med familj för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt fint samarbete på leverantörssidan, säger Fredrik Tervaniemi, vd för Burgsvik Group.

Velat köpa i många år

Tillträdet skedde den 1 november i år, men The Bull & Bear kommer flytta och öppna på Grev Turegatan 1 i Stockholm nästa år. Henrik Dunge säger att Burgsvik Group, som också driver Rasta, legat på om pubarna under många år.

– Men då har vi sagt nej till det, berättar Henrik Dunge.

Efter pandemin har läget dock blivit annorlunda, menar bryggeri-vd:n.

– Vi behövde göra något. Antingen var det att öka antalet krogar direkt eller göra tvärtom. Vi såg att det var svårt att öka antalet krogar och det är svårt att rekrytera personal. Då gör vi tvärtom och renodlar bryggeriverksamheten. Nu har vi i princip bara ett hyresavtal kvar i Stockholm.

Sålt i Linköping också

Dessutom har Vimmerbyföretaget sålt puben The Horse & Hound i Linköping.

– Det är en privat krögare som vi sålt det till, säger Dunge.

The Black Lion Inn i Norrköping ligger också ute till försäljning. Den Åbro-puben har ännu inte sålts.

– Vi har ingen större brådska. Man har köpt aktiebolagen av oss och det innebär att man köper hela bolagen med personal av oss. För Burgsvik Group blir det väldigt bra, eftersom man redan har flera krogar i Stockholm.

Hur känns det att göra den här försäljningen?

– Vi har drivit dessa pubar i nästan 20, så det känns bra. Det har varit en givande och lärorik tid, men det är två helt olika branscher för oss. Vi är övertygade om att Burgviksgruppen kommer driva den brittiska pubtraditionen vidare på ett bra sätt.

Kvar som huvudleverantör

Däremot kommer Åbro behålla Brygghuset och utveckla det vidare, även om Henrik Dunge ännu inte vill berätta hur. Brygghuset är en viktig del som frukostmatsal för bryggeriets anställda och restaurang samt pub året runt.

– Det är en del av företaget och en viktig del för oss. Brygghuset kommer vi såklart behålla, men även där är utmaningen att rekrytera personal.

Affärens värde vill han lämna okommenterat.

– Vi är nöjda allihop och vi är fortsatt leverantörer.

Så det bli en tydlig Åbrokoppling även framåt?

– Pubarna har inte varit så Åbrokopplade, men vi är fortsatt huvudleverantör.