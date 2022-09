Rekonstruktionen klar – finns tänkta nya ägare: här är produkten man vill satsa på

Emåmejeriets företagsrekonstruktion har vunnit laga kraft. Dessutom har en samarbetspartner gått in, med avsikten att bli framtida ägare med planer att expandera med en vegansk produktlinje. – Det blir en långsam expansion med målet att det ska vara en fördubblad produktion i Hultsfred om något halvår, säger Marcus Wenner, rekonstruktör.

Rekonstruktionen vann laga kraft för en vecka sedan, en nyhet OT var först med.

– Det var enligt plan – det var det vi ville, det vi hoppades på och det vi trodde i processen, säger rekonstruktören Marcus Wenner till Dagens Hultsfred.

Hur går dina tankar nu?

– Spontant är det kul att lyckas med ett uppdrag som rekonstruktör och jag vet att Emåmejeriets ägare Patrik Evertsson är väldigt glad och lättad. Även om han hela tiden trott att det ska gå, så är det skönt att få det svart på vitt att det är klart, säger Wenner.

Påbörjat ett samarbete

Han kan samtidigt berätta att under rekonstruktionen har ett samarbete påbörjats med en ny aktör, som Emåmejeriet är i färd att skriva avtal med. I tingsrättens protokoll beskrivs de som tilltänkta ägare till Emåmejeriet.

Vad kan du berätta om det?

– Det rör sig om två herrar med 30 års erfarenheter från livsmedelssektorn. De var med via telefon i tingsrätten och berättade att de så här i början kommer gå in och hjälpa till med försäljningen av befintliga produkter. På sikt ska det börja tillkomma lite nya produkter och målet är att det ska vara en fördubblad produktion i Hultsfred inom ett halvår, säger Marcus Wenner.

En vegansk produkt

Enligt protokollet har man samarbetat med Emåmejeriet sedan i mars och är mycket positiva till att arbeta för att få detta att gå ihop och expandera framåt med en vegansk produktlinje, vilket de anser vara helt rätt i tiden.

– De kommer även kunna hjälpa till med att få in Emåmejeriets produkter, inte bara i Småland, utan i angränsande landskap. Antalet butiker som Emåmejeriet har produkter i är egentligen ganska få, det skulle kunna vara långt många fler. Det finns redan kontakter med inköpsavdelningarna på de stora kedjorna, som Axfood och Coop.

Vad händer nu närmast?

– Det har aldrig varit något avbrott i verksamheten, utan mitt avslutande arbete är att se till att de får tillbaka vissa stöd från exempelvis Arbetsförmedlingen för nystartsjobb och sådana delar, som drogs in under rekonstruktionen. Det ska jag se till att få i gång igen. Samtidigt befinner sig de som går in i bolaget mycket i Hultsfred för att förbereda sig. Det blir en långsam expansion, berättar Marcus Wenner.

En nystart för företaget

Beslutet om företagsrekonstruktionen är fastställt, det går inte att överklaga.

– Skulden har skrivits ner från omkring tolv miljoner kronor till två. Betaltiden är fram till nästa sommar och där har också de nya tilltänkta ägarna gått in och sagt att om inte bolaget själv kan betala den, kommer de gå in med möjlighet att låna in de pengarna. Så det får man anse ganska säkert.

Vi har sökt Emåmejeriets ägare Patrik Evertsson vid upprepade tillfällen utan att lyckas.