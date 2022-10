Omsättningen ökar på svenska spelmarknaden

Under det andra kvartalet 2022 ökade omsättningen för den reglerade svenska spelmarknaden. Nätcasino och betting, så kallat kommersiellt onlinespel, är utan konkurrens det största segmentet.

Spel om pengar fortsätter att vara en stark marknad i Sverige. Det framgår av den senaste statistiken från Spelinspektionen där myndigheten har sammanställt nettoomsättning för det andra kvartalet 2022. Den licenstyp som omsätter allra mest är casino och betting online.

Bonus lockar hos spelbolag utan licens

För att kunna räknas som en del av den svenska spelmarknaden behöver bolaget ha en giltig licens som utfärdats av Spelinspektionen. Totalt omsatte sådana spelbolag med en svensk licens cirka 6,8 miljarder kronor under det andra kvartalet 2022. Det är 4 procent mer än samma period året innan.

Casino och bettingsidor på nätet stod för 4,2 miljarder kronor, alltså cirka 60 procent av den totala omsättningen på spelmarknaden. Samtidigt söker vissa spelare upp utländska spelbolag för att hitta bäst bettingsidor och spelbolag utan licens. En färsk undersökning från Spelinspektionen visar att 8 procent av aktiva spelare har spelat på en sida utan svensk spellicens. Undersökningen visar också att den främsta anledningen för spelarna att välja sådana sidor är bonuserbjudanden, men även andra odds och vinstmöjligheter.

Ökning med fem procent förra året

Spelmarknadens utveckling ser ut att ha en ihållande uppåtgående trend. Under 2021 ökade omsättningen för bolag med svensk spellicens med 5 procent och landade på hela 26 miljarder kronor. Detta trots att utländska spelbolag utan svensk licens inte räknas med i omsättningen, där vissa svenskar alltså väljer att registrera sig. Hur omsättningen för hela 2022 kommer att bli återstår att se, men hittills har siffrorna varit stabila.

Det som stack ut under förra året var fjärde kvartalet, då omsättningen landade på drygt 7 miljarder kronor. Detta går att jämföra med de tre första kvartalen, då omsättningen låg på mellan 6,2 och 6,5 miljarder kronor. Kommersiellt onlinespel, i form av casino online och betting på sport som fotboll, hockey, spel på trav och annat, ligger alltjämt på cirka 4 miljarder kronor per kvartal. Tvåa på listan hamnar licenstypen statligt lotteri och värdeautomatspel, en kategori som omsätter näst mest på spelmarknaden med ungefär 1,5 miljarder kronor per kvartal.

Statligt casinospel i tre städer

På tredje plats över licenstyper med högst omsättning hamnar rikslotterier, så kallat spel för allmännyttiga ändamål. Den här kategorin omsätter cirka 800 till 900 miljoner kronor per kvartal.

Fyra på listan över licenstyper som omsätter mest inom spel om pengar är statligt casinospel. Med det menas de fysiska, landbaserade casino-anläggningarna, Casino Cosmopol. Casino Cosmopol finns idag i Malmö, Göteborg och Stockholm. De tre anläggningarna omsatte under andra kvartalet 2022 tillsammans 145 miljoner kronor.

Spelbolagen spenderade mer på reklam

Även pengarna som spenderades på spelreklam har ökat. Under 2021 köpte spelbolagen reklamutrymme i traditionella medier för 4 miljarder kronor, en ökning med 8 procent jämfört med 2020. Reklamen för casinon är ett omdebatterat ämne.

Regeringen har tidigare kommit med förslag om att ytterligare strama åt reglerna för marknadsföring av spelreklam. Detta fick dock mothugg av branschorganisationen TU som menar att till exempel nyhetsmedier riskerar en kraftig minskning i annonsintäkter vid en sådan åtstramning.