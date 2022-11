ANNIKA SATSAR PÅ RESTAURANG I KYRKAN – BERÄTTAR OM PLANERNA

Annika Stagård älskar kyrkorum över lag. Nu tänker hon öppna en egen restaurang i den pittoreska, men samtidigt lite skygga kyrkan på Storgatan 48.

Tanken fick hon redan i mars-april och i augusti kom hon överens med fastighetsägaren om att hyra lokalen. Hyreskontraktet signerades i dagarna.

– Nu kan jag gå ut och berätta att jag planerar flytta min restaurang Hos Annika till centrum, hit till kyrkan, säger hon. Det har varit många frågor och spekulationer kring vart vi ska ta vägen, och om vi ens blir kvar i Hultsfred, eftersom många vetat om att vi sagt upp lokalerna på Industrigatan.

Genomför det i två steg

Allt är bara i sin linda än, det krävs både en omfattande renovering och tillstånd från kommunen, men i hennes huvud har planerna tagit form och hon är euforisk över möjligheterna som kyrkan ger.

– Vi kommer göra det här i två steg, salen får vänta, utan vi börjar i källarplanet, säger hon och inkluderar sin man Fredrik Eirasson, som har en viktig roll i planerna.

Enklare restaurang i källaren

Förutom hjärtat i verksamheten, det vill säga restaurangköket ska här rymmas en enklare bistro, som förväntas vara klar till våren.

Det är tänkt att bli en mindre matsal, i storlek lik den hon har nu, där hon ska fortsätta som tidigare med abonnerade luncher och afterwork.

– Här vill jag ha ett enklare möblemang som lätt går att ställa om till en konferenslokal, berättar Annika Stagård om sina planer. Så nu hoppas jag att gästerna kommer med oss hit, så vi kan fortsätta i ännu större utsträckning.

På den stora baksidan ska göras en stor, inbjudande plats som hon vill ska ge en familjär känsla och inbjuda till mysigt häng om somrarna.

– Här ska jag möblera upp, göra en scen och ett grönområde med odlingar. Jag fortsätter på den redan inslagna vägen med musik och artister, det har varit väldigt uppskattat med de kvällarna jag haft fram till nu Hos Annika.

Jul i stora restaurangen

Efter nästa sommar, när hösten kommer ska arbetet med stora restaurangen gå igång. Den ska självklart inrymmas i själva kyrkorummet där hon vill låta altartavlan vara kvar och altaret blir scen, för här ska det bli fokus på mat och musik i det hon benämner finrestaurangen.

– Jag ser framför mig hur julborden 2023 blir maffiga. Här kommer att finnas plats för 80-100 gäster, berättar Annika Stagård. Jag älskar atmosfären i kyrkorummet och harmonin så det här är verkligen en miljö som passar den känsla som vi vill förmedla. Jag vill det ska bli en hemkänsla där vi fortsätter duka med linnedukar, finporslin, mycket ljus och kandelabrar. Man kan säga att jag tar med godbitarna och utvecklar dem här.

Vad får du all energi ifrån?

– Ha ha! Det frågar många. Jag skulle säga allt positivt jag får tillbaka. All uppskattning jag får från folket ger mig ett driv. Och att jag får göra något som jag vet att jag är bra på.

Du startade Hos Annika mitt under en pågående pandemi och nu det här, när vi tycks gå mot allt kärvare tider. Hur vågar du?

– Ja, det är en väldigt osäker tid, så det är klart att jag ställer mig frågan om folk ens kommer att gå ut och äta. Men jag kan bara inte lägga ner allt, jag måste tro på att det ska funka. Jag älskar att få jobba med mat och musik, så det är fantastiskt att få göra det som en kombination.

Visualiserar en bild

Annika Stagård visar runt i lokalen, hon pratar om planerna, beskriver renoveringen och visualiserar en bild av sin nya restaurang.

– Jag tror så mycket på detta, det ska bli så roligt. Nu hänger allt på att vi får tillstånden klara och har kommunen med oss, då kan vi komma igång i mars-april någon gång. säger Annika Stagård och tillägger:

– Julborden blir det sista vi gör i nuvarande lokalen, sedan packar vi ihop. Under januari och februari kommer jag hyra in mig hos kollegor, så vi kan ta in lite cateringuppdrag i alla fall i väntan på den nya restaurangen. Jag tror att det kommer bli så himla, himla bra här.