SMALSPÅRET FÅR MILJONBIDRAG FRÅN BANKEN: ”FRAMTIDSSÄKRING”

Tjustbygdens järnvägsförening har under lång tid försökt hitta en mer rationell lösning än den mindre stoppmaskin man förfogar över i dag. Föreningen fick under pandemin bidrag från både Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet för att kunna köpa in en större spårriktare, men den tilltänkta maskinen ökade kraftigt i pris och pengarna räckte inte.

Sedan dess har föreningen tittat på olika alternativa lösningar i Sverige och i utlandet. Strax efter nyår fann man ett seriöst och realistiskt alternativ. Via en tysk firma som har specialiserat sig på att förmedla olika typer av banarbetsmaskiner fann de en begagnad spårriktare med spårvidden 900 millimeter.

Begagnad spårriktningsmaskin för tio miljoner

Tack vare ett bidrag från Tjustbygdens Sparbank på 3,5 miljoner kronor har föreningen nu möjlighet att slutföra affären.

– Det är en framtidssäkring. Alla som har åkt med oss på smalspårsjärnvägen vet att det emellanåt är hoppigt och skuttigt. Vi gör det för att få spåret att bli som det en gång var när man hade en stor banavdelning som var ute i ur och skur. Det har egentligen aldrig funnits någon maskinell utrustning för att justera spåret. Det är ett sätt att kunna fortsätta köra framöver. Skulle vi inte få den här maskinen skulle banan sakta men säkert bli sämre och det finns inget sätt att kunna fixa den här typen av spårfel som kommer. Successivt blir banan sämre och sämre och har man inte rätt utrustning kommer man till en punkt där man inte kan köra längre, säger Daniel Niklasson.

Maskinen kostar i storleksordningen tio miljoner kronor och det innefattar inköp, upprustning och anpassning till smalspårets spårvidd på 891 millimeter.

Utöver Tjustbygdens Sparbank bidrar Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet samt länsstyrelsen till finansieringen. Närmare tre miljoner kronor finansieras via gåvor och bidrag från medlemmar och andra intresserade.

– Det kommer ske upprustningsprogram på ett antal specialverkstäder i Tyskland för att se till att den är renoverad och funktionsduglig när den kommer på plats till nästa vår, säger Daniel Niklasson.

Vagnhallen utökas med ytterligare 60 meter

Sparbankens totala investering landar på fem miljoner eftersom de beviljar föreningen 1,5 miljoner kronor för utbyggnaden av vagnhallen. 2019 fick man ett bidrag på 1,6 miljoner kronor.

Vagnhallsprojektet påbörjas under hösten och innebär att den pågående byggnationen av vagnhallen utökas med omkring ytterligare 60 meter spår under tak.

– Genom bidragen på först 1,6 miljoner och nu ytterligare 1,5 miljoner kronor till vagnhallen kan vi få stora delar av våra historiska fordon under tak. I hallen får vi även möjlighet till att skapa en särskild plats där vi kan lyfta fordonen med fordonslyftar på ett enkelt och säkert sätt, säger Mikael Lövstedt, ordförande i Tjustbygdens järnvägsförening som driver trafiken på järnvägen.

Lotti Jilsmo, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, ser Smalspåret som en del av bygdens kulturarv.

– Vi på Sparbanken är stolta att vi kan bidra till att underhåll av vagnar och spår både minskar och blir enklare framöver. Vi hoppas att de gulorangea rälsbussarna, som är en del av bygdens identitet, ska tuffa lång tid framöver, säger Lotti Jilsmo,