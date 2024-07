Supersiffror för ALV – näst bästa året någonsin

ALV hade 101 200 besökare under juni. Det är 15 procent bättre än budgeterat och parkens näst bästa juni någonsin. Bara rekordåret 2019 bräcker det här året. Då hade ALV cirka 110 000 besökare.

Adderat med maj är ALV uppe i 134 700 besökare hittills i år. Då hade parken 146 000 gäster 2019.

– Då ska man säga att i år hade vi inte öppet Kristi himmelsfärdshelgen och det hade vi rekordåret och det är ändå en stor helg. Överlag är det bara 2019 som är bättre och det känns jättebra och superkul, inte minst med tanke på att det finns en viss osäkerhet med det ekonomiska läget, säger bolagets vd Joacim Johansson.

Johanssons uppfattning är att antalet utländska gäster ökat.

– Känslan är att det är väldigt många utländska gäster, mer än det brukar vara. Tyskarna kommer i augusti brukar man säga, men vi har haft väldigt många redan nu.

Kan nå över 500 000 besökare

Idag kliver ALV in i den viktigaste månaden för året. Det är under juli som majoriteten av årets besökare ska in.

– Vi ser fram emot det med tillförsikt och siffrorna hittills pekar mot att det är fullt möjligt att nå över en halv miljon besökare. Vi ser också att det konsumeras när gästerna väl är hos oss. De äter mat och handlar i butikerna och såhär långt följer försäljningssiffrorna besökssiffrorna.

ALV har helt fullbokat på sitt boende fram till början av augusti.

– Nu var det ett tag sedan jag stämde av, men det är samma läge hos våra kollegor i stan om jag förstått det rätt. Blir det ingen riktigt konstig sommar så kommer det här bli ett väldigt starkt år.

Så ser siffrorna ut på Näs

Förra veckan slog ALV upp slutdelen av sitt stora restaurangprojekt, Villa Linnéa.

– Det känns också jättebra och vi hoppas att det ska följa flödet på restaurangsidan.

När det gäller systerverksamheten Astrid Lindgrens Näs hade de 8 700 besökare under maj, vilket är strax över budget.

– Det är också en god start tycker vi, men det är inte heller bättre än rekordåret 2019.