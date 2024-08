VARSLADE SAMTLIGA – NU ÄR MAN ÖVER 20 ANSTÄLLDA

Under senhösten 2023 varslade Hylta Ecopark samtliga anställda i produktionen. Nu har vinden vänt helt och företaget har över 20 anställda igen. – Vi har återupptagit alla planer vi haft, säger vd:n Peter Carlsson.

Den gångna hösten och vintern var tung för Hylta Ecopark i Solbacka utanför Rumskulla. Företaget, som arbetar med återvinning av olika material och där elektronikskrot utgör en betydande del, varslade all produktionspersonal i väntan på ett besked om ett nytt och uppdaterat miljötillstånd.

Då kunde 13 personer återanställas av Hylta Ecopark. Utvecklingen under det första halvåret i år har verkligen varit spikrak.

– Vi har återtagit resterande del av personalen plus lite till. Det rullar verkligen på och det är jättekul, säger Peter Carlsson, vd för Hylta Ecopark.

Vad var det egentligen som hände förra hösten?

– Det handlar om att vi bytt huvudpartner kan man säga. Vår tidigare huvudpartner gick in i en rekonstruktion och då tvingades vi varsla all personal. Sedan var det väldigt mycket förhandlingarna, men ganska fort kunde vi hitta en ny partner. Sedan tog allt tid med att få ett signerat avtal, men nu jobbar vi väldigt hårt med den nya partner och har fått ännu fler kunder vad gäller elektronikåtervinningen. Så nästan per automatik blev det en ökning på 50 procent.

"Har betalat sig"

Den nya partnern heter Retech och är en stor global aktör vad gäller elektronikåtervinningslösningar.

– Genom dem har vi fått tillbaka alla stora kunder. Vi har de största kunderna i världen inom detta. Det handlar inte bara om tur, utan det är för att vi har väldigt duktiga och hållit våra kunder nöjda. Vi satsade fullt ut på att redovisa klimatnyttan i det vi gör från dag ett och det har betalat sig.

Gör ni annat än elektronikåtervinning nu?

– Vi har kunnat fokusera en del på gipsåtervinning och även tagit steg vad gäller förorenat konsumentplast. Vi har en tanke och en idé om att kunna granulera konsumentplast i framtiden och göra gas, etanol samt olja och kanske till och med egna produkter i framtiden. Vi har det som mål i vårt projekt kan man säga. Ett exempel skulle kunna vara betongsuggor. Betong ger ett stort klimatavtryck och skulle vi då kunna använda den här plasten, så får man ned klimatavtrycket mycket. Det skulle också bli kostnadsmässigt billigare för kunden.

Jobbar med investerare

För detta finns ett stort intresse, menar Peter Carlsson, men det krävs samtidigt rätt omfattande investeringar.

– Vi tittar på det för stunden och det är en bit kvar innan vi lyckats få in kapitalet som behövs. Jag har nog kommit 50 procent med det jag beskrivit, men det här handlar om investeringar för 120 till 130 miljoner. Jag känner mig trygg med att vi har någonstans mellan 45-50 procents täckning för det här. Det är externa investerare och gröna lön. Det krävs att alla är med och det är en liten bit kvar dit.

Företaget har nu cirka 22-23 anställda i Solbacka.

– Vi är uppe i de nivåer vi hade när vi var som flest. Vi har återupptagit alla planer vi hade tidigare och håller på för fullt med att renovera nya personalutrymmen och upprusta den gamla stationsbyggnaden i Hylta. Det är jätteroligt.

Har det varit svårt att få tillbaka personalen?

– Det har gått jättebra så här långt och jag ser det inte som ett jättestort problem i dagsläget. Det är många industrimänniskor som blivit varslade och som har fått gå från sina jobb. Det är god tillgång på arbetskraft just nu och det är bra och välutbildade människor vi hittar. Det känns jättebra, men jag är medveten om att det kan vara mitt största problem om ett halvår.

Kommer ni behöva anställa fler under det här året?

– Vi behöver rampa upp lite ytterligare och antagligen redan nu under 2024. Det är lite beroende på när vi kan trycka på start för nästa steg i investeringarna. Under 2025 ser jag ytterligare fem till sju personer i alla fall.