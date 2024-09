TRE AV FEM ANLÄGGNINGAR STÄNGS I LÄNET

Lantmännen Maskin jobbar med att vända lönsamheten i bolaget. Inom ramen för det har man för avsikt att stänga ned verksamheter på 16 platser i Sverige.

I ett brev till sina kunder skriver företaget att det saknas förutsättning att bedriva en lönsam verksamhet på de orter där man nu planerar avveckling och nedläggningen kommer ske under senhösten.

I länet kommer tre av fem anläggningar att stängas det här året. Redan i juni meddelade man att anläggningen i Färjestaden skulle stängas nu. Nu stänger man även Gamleby och Högsby.

Kvar i länet blir endast anläggningarna i Kalmar och Vimmerby.

"Sammantaget innebär det att vi har två starka anläggningar kvar i Kalmar och Vimmerby. Anledningarna till förändringarna är flera. Marknaden och lantbruksbranschen är under förändring och har varit det under en längre period, där antalet registrerade traktorer minskat under många. Vi, precis som andra aktörer, måste anpassa vår verksamhet efter marknadsförutsättningarna", skriver kommunikationschefen Therese Pettersson i ett mejl.

Erbjuds jobb i Vimmerby och Kalmar

När det gäller Högsby och Gamleby finns flera utmaningar, enligt kommunikationschefen.

"Vi har utmaningar med bland annat personaltillgång, lokaler som kräver investeringar och lönsamheten inom vissa affärssegment. Det saknas tyvärr förutsättningar att driva en långsiktigt lönsam verksamhet och därför kommer vi att erbjuda alternativa möjligheter med fälttekniker som servar ute på vår gård, lokala utlämningsställen för reservdelar där kunden får sina delar redan dagen efter order och vi tittar också på möjliga lokala samarbetspartners", skriver Therese Pettersson.

Hur många anställda som kommer få gå är för tidigt att säga.

"Vad gäller numerären så kan jag inte svara på det under pågående fackliga förhandlingar, men vi har både kollegor som erbjuds omplacering samtidigt som vi har roller som tyvärr kommer drabbas av arbetsbrist.

Anställda som berörs av avvecklingen i Högsby och Gamleby är totalt drygt tio.

"Flera erbjuds omplacering. I Vimmerby jobbar i dag cirka 20 medarbetare och i Kalmar cirka 25. Här utökar vi när ovan två mindre anläggningar stängs. Vi har medarbetare i Högsby och Gamleby som erbjuds omplacering inom företaget, bland annat till anläggningarna i Vimmerby och Kalmar. Detaljerna kan vi inte uttala oss om under pågående fackliga förhandlingar".