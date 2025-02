SÅ MYCKET BETALAR SUREWOOD FÖR KÖPET – SÅ MÅNGA JOBB KAN DET GE

Under torsdagen blev det officiellt att Surewood Housing AB, som ägs av Per Taube genom Gelba Management AB och Johan Enocsson genom Active Invest AB, förvärvar Bokloks toppmoderna produktionsanläggning i Gullringen.

Börsnoterade Skanska skriver i ett pressmeddelande att man säljer fabriken för cirka 110 miljoner kronor. Transaktionen kommer att bokföras under det första kvartalet 2025.

I ett pressmeddelande skriver Surewood Housing att man nu fortsätter sin offensiva satsning på industriell tillverkning av hållbara och prisvärda bostäder i trä.

"Produktionen av de första orderna planeras att starta upp redan under andra kvartalet 2025", skriver man.

Initialt finns ett rekryteringsbehov på drygt 40 tjänster kopplade till produktionen och på längre sikt kan rekryteringsbehovet uppgå till över 200 tjänster, meddelar Surewood.

– Många har idag varken råd att köpa en bostad eller möjlighet att hitta en lämplig hyresrätt – just därför är vår ambition att erbjuda så många som möjligt ett prisvärt och hållbart boende. Vår industriella process gör att vi också kan säkerställa en hög kvalitet samt korta leveranstider. Fabriken i Gullringen är ”state of the art” och genom förvärvet tar vi ett viktigt steg för att stärka vår konkurrenskraft, bredda vårt erbjudande till bostadsutvecklare och skapa fler lokala arbetstillfällen, säger Fredrik Anheim, vd Surewood Housing.

Flyttar allt till Gullringen

Surewood skriver att det behöver byggas cirka 52 000 bostäder om året fram till 2030 för att klara bostadsförsörjningen.

"De senaste åren har många byggprojekt uteblivit eller pausats på grund av alltför höga byggkostnader och långa leveranstider, men nu syns en vändning", skriver man.

– Länge har bostadsmarknaden nästintill stått still, men under de senaste månaderna har marknaden börjar röra på sig. Vi ser en ökad aktivitet och räntesänkningarna kommer att ytterligare öka efterfrågan på prisvärda bostäder. Förvärvet är därför ett naturligt nästa steg som gör det möjligt för oss att erbjuda bostäder, tillverkade i den toppmoderna fabriken i Gullringen, till kunder i hela landet, säger Leif West, styrelseordförande Surewood Housing Holding.

Surewood Housing får tillträde till fabriken den 20 februari i år. Inom kort kommer samtal att inledas med befintlig personal och fackliga parter för att se över organisationsstruktur, befattningar och framtida behov.

"Ambitionen är att ta tillvara på den kompetens som behövs i bolaget och som redan nu finns i verksamheten, samtidigt som behovet av vissa kompetenser kan komma att förändras över tid", skriver man.

Surewood, som också har anläggningar i Åseda, kommer nu i sin helhet att förlägga sin produktion till Gullringen. I samband med förvärvet tecknas ett samarbetsavtal avseende leverans av Skanskas Boklok-produkter.