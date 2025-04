Snart är fabriken igång – så många anställda inleder man med

Tidigt i februari stod det klart att Surewood Housing köper Skanskas fabrik i Gullringen för över 100 miljoner kronor. Övertagandet skedde den 20 februari och målsättningen har varit att kunna komma igång med produktion i fabriken under andra kvartalet.

Nu kan vår tidning berätta att det är ytterst nära.

– Vi har som mål att starta upp nu i början av maj lite långsamt. Sedan ska vi successivt plocka in folk under maj och juni fram till semestern, säger Magdalena Andersson, som är utsedd till platschef för fabriken i Gullringen.

Processen med att återanställa och rekrytera medarbetare är i full gång.

– När vi närmar oss slutet av juni är tanken att ha ett 40-tal yrkearbetare. Sedan kommer vi få utvärdera under vägens gång hur vi ligger till i fabriken, hur vi kan producera framåt och hur antalet medarbetare ska utvecklas. Vi börjar där och sedan får vi göra den här utvärderingen.

Tom fabrik just nu

Just nu är det fyra yrkesarbetare och det kommer allteftersom bli fler.

– Vi kommer ta in när behoven uppstår. Vi kan inte ta in alla på en och samma gång. Fabriken är tom nu och vi ska fylla upp den med första projektet. Sedan är det en process från att man kapar första regeln tills den färdiga modulen kommer ut från fabriken.

Hur många behöver ni direkt från start?

– Då är vi inte så många fler än just nu. Det handlar om förtillverkning till det första projektet och sedan kommer det löpande in folk under maj och juni. Kring ett 40-tal ska vi vara i slutet av juni.

Har det varit svårt att rekrytera medarbetare?

– Sedan Surewood köpte fabriken har det funnits en återanställningslista och den har vi haft att förhålla oss till i första hand. Det finns ett antal som har velat komma tillbaka. Direkt efter att nyheten om att Surewood köpt fabriken kom ut har vi löpande fått in spontanansökningar. Så vi har gjort både återanställningar och erbjudit anställning till personer som lämnat in spontanansökningar.

"Har en attraktionskraft"

Intresset för att jobba i fabriken, som av Surewood beskrevs som en av Europas mest moderna, har varit stort, säger Magdalena Andersson.

– Man är intresserad att jobba för Surewood och jag tror att mycket handlar om att jobba just här i Gullringen i den här fabriken. Den har en attraktionskraft och många som har jobbat här söker sig tillbaka. Jag tycker det ser bra ut och intresset håller i sig, men det är en intensiv period nu. Det är lite för många röda dagar just nu.

Hur ser det ut med projekt framåt?

– Direkt när Surewood köpte fabriken fanns ju ett samarbetsavtal med Boklok, så de två första projekten är Boklok-projekt. Kommande projekt, som också ligger i pipen, är inte Boklok-projekt och vi har projekt året ut. Det är kul att intresset finns från andra aktörer också och vi har lärt oss sedan tidigare att endast en kund inte är bra.

Platschefen Magdalena Andersson är positiv framåt.

– Sedan vet man aldrig kring Trumps inverkan och hans hittepågrejer i USA. Just nu ser vi ingen jättestor markant påverkan på marknaden. Det handlar mest om att få kunder att våga och vilja köpa nyproducerat. Jag är positiv och ser fram emot att vi ska starta igång.