Vill se Max eller McDonalds här – så svarar utvecklingschefen

För tio år sedan var frågan om en större hamburgerkedjas etablering i Vimmerby högaktuell. Då hade kommunen diskuterat en etablering med Burger King i närmare ett år, men hösten 2015 stod det klart att Burger King lagt planerna på is.

Kommunen skulle i stället börja jobba med att få hit Max eller McDonalds.

– Det skulle vara en viktig etablering och skapa upp emot 30 ungdomsjobb. Det är bra tryck på deras restaurang i Eksjö och jag tror att det skulle vara lika bra tryck här. För Vimmerbys del är det här en viktig etablering, men vi har inte hört någonting och nu verkar det vara tvärstopp, sa den dåvarande näringslivschefen Patrik Kinnbom.

Den här typen av kedjor tittar på tre olika kriterier när det gäller den här typen av etableringar. Det handlar om bostäder, handel och trafik.

Sedan det här har inte mycket hänt i frågan och en kommuninvånare har nu lämnat in en synpunkt om att man vill att Max eller Mcdonalds ska finnas i kommunen.

"Tror det kommer vara mer attraktivt än Sibylla", skriver invånaren.

Ska pröva igen

Utvecklingschefen Egon Karlsson har sett inspelet.

– Min föregångare på det här jobbet gjorde en koll, men det faller hela tiden på att man har vissa måttstockar. Vi har en stor säsong på sommaren, men det är mindre på vinterhalvåret. Det är det som det faller på, men jag tycker det är en bra synpunkt som har kommit in. Jag hade gärna återkopplat, men det var en anonym synpunkt som kom in och det är synd. Då kan vi inte återkoppla till den som skickar in, säger han.

Han lovar dock att han åter ska lyfta frågan.

– Vi får göra en ny avstämning och se om de har kommit på andra tankar. Den generella känslan är kanske inte så positiv. Vi har tappat invånare de senaste tio åren.

Du tror det blir svårt att locka någon av de stora hit?

– Jag tror det. Vi har försökt tidigare, men de har sina mätningar och måttstockar. Vi ska inte ge upp och jag ska försöka igen.

Har du haft någon kontakt med deras etableringsansvariga?

– Vi hade en avstämning när jag började, men då var det för långt ifrån de siffror de vill ha för en etablering. Tittar man på Burger Kings restaurang i Eksjö, så har man etablerat sig utanför för att få trafikflödet.

Så det här kanske stannar vid just en dröm för invånaren?

– Det vore trevligt, men med den befolkning och infrastruktur vi har är det svårt att locka hit dem. Den typen av etableringar har som jag förstått det peakat också, men vi ska prova igen, absolut.

Hamburgerkedjan Max har varit i ordentligt blåsväder den här veckan efter att Aftonbladet avslöjat hur det går till på en del av kedjans restauranger.