Känslosamt när Lolli lägger saxen på hyllan: "Jobbigt emotionellt"

Vår tidning berättade tidigare i dag att frisörerna Linn Uhre, 25, och Maja Johansson, 24, förverkligar sin gemensamma dröm om att öppna en egen frisörsalong i Vimmerby.

De tar över lokalen på Rönnbergsgatan som Lolli Johansson har haft sin frisörsalong Lollis Hårstudio i under 17 år.

– Jag började jobba som frisör 1974, startade Lollis Hårstudio i Totebo 1984 och flyttade in verksamheten till Vimmerby för 18 år sedan. Först hyrde jag stol hos Mårten & Anna i ett år och sedan tog jag över den här lokalen efter Lady & Calufsen. Jag har haft salong i den här lokalen i Vimmerby i 17 år, säger Lolli Johansson.

"Mycket känslor"

Det är med en känsla av vemod som hon lämnar livet som frisör. Sista arbetsdagen på onsdagen frambringade mycket känslor.

– Det har varit mycket känslor och mycket snyftande under de sista veckorna. Jag har fått så mycket blommor och så mycket gratulationer för att jag ska gå i pension. Jag tror att jag har fått 30–40 buketter och det är inte klokt. Det har varit jobbigt emotionellt och jag förstår att jag har betytt något för många. Det var mycket snyftande när jag släppte taget i går, säger Lolli Johansson.

Hon uppskattar all glädje som jobbet har gett och all kärlek som hon har fått från kunderna under åren.

– Jag har haft roligt på jobbet varje dag och aldrig känt någon ångest för att gå till jobbet. Det var jättekul även sista dagen, säger Lolli Johansson.

Dialogen med Linn Uhre och Maja Johansson har pågått under det senaste året.

– De kom in och frågade hur jag tänker framöver och hur länge jag tänker jobba då de visste att jag hade kommit upp i pensionsålder. Vi började spåna lite grann och träffades några gånger för att jag ville lära känna dem. Om vi synkade bra sa jag att jag skulle kunna tänka mig att de fick ta över. Jag har jobbat upp en stor kundstock och vill att kunderna ska ha någonstans att ta vägen. Efter våra diskussioner tycker jag att vi synkar bra och de är värdiga att ta över salongen.

"Ska tänka mer på mig själv"

När första kontakten togs hade Lolli Johansson tänkt hålla på i några år till.

– Från början sa jag att jag kommer nog jobba tills jag är 70 år. Jag tycker att det är ett roligt yrke och jag har mått bra och har aldrig haft några yrkesskador. Tankeverksamheten har ändrats om vad man kan göra mer än att jobba och det gjorde att vi bestämde ett datum under 2025.

Lollis ambition är att lägga frisörsaxen åt sidan för gott och hitta på andra saker och prioritera sig själv nu när hon går i pension.

– Jag ska spendera mer tid med familjen, fokusera på träningen, ha mer semester än vad jag har haft under mina år som frisör och se mig omkring i Sverige. Jag har haft en stor kundstock året om, men oftast är det lågsäsong i januari, september och oktober och då har det blivit utlandsresor till många olika länder. Jag är inte van av att ha semester och ledigt under vår och sommar i och med att det har varit mycket att göra på jobbet. Jag har väl egentligen vänt kappan efter hur läget ser ut på jobbet istället för att tänka på mig själv. Nu ska jag tänka mer på mig själv.