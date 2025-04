KLART: Lokalt företag flyttar till nya lokaler i centrum

Jörgen Djurstedt och Sanna Segergren är affärschefer på Ludvig & Co i Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

Ludvig & Co tar över den tomma butikslokalen på Drottninggatan i centrala Vimmerby. Foto: Simon Henriksson

Konsultfirman Ludvig & Co har varit intresserade av en flytt till gamla djurbutikens lokaler på Drottninggatan i Vimmerby. Nu står det klart att flytten blir av senare i år.

Under en längre tid har gamla djurbutiken på Drottninggatan i Vimmerby gapat tom. Det förändrade bygglovet blev klart i januari och vår tidning har i flera artiklar haft uppgifter på att konsultfirman Ludvig & Co ska flytta in i lokalerna.

Nu kan vår tidning berätta att Ludvig & Co kommer flytta in i lokalerna senare i år.

Affärschefen Sanna Segergren berättar att företaget skrev på kontraktet med hyresvärden Fogelvik Fastigheter i slutet av förra veckan.

– Vi ser jättemycket fram emot att komma till nya, moderna och trivsamma lokaler i Vimmerby. Det blev klart under förra veckan och vi har inte vetat om det jättelänge. Det känns som att det har mottagits väldigt positivt hos personalen och att de ser fram emot flytten, säger Sanna Segergren till vår tidning.

Ludvig & Co, ett konsultföretag som sysslar med olika former av rådgivning, får tillträde till den nya lokalen den 1 december och har den gamla lokalen på Mässhantverksgatan fram till årsskiftet. Flytten kommer äga rum under december månad. Lokalen kommer byggas om invändigt med mötesrum, kontorsplatser och konferensrum.

– Lokalen ska gå i samma stil som övriga kontoren ute i landet. Vi vill ha moderna och trivsamma lokaler och vill också kunna anpassa efter våra digitala arbetssätt. Det blir mer öppna arbetsytor som speglar bättre utifrån våra behov. Det kommer bli öppna arbetslandskap och det kommer vara anpassat för att kunna ha kundmöten i mindre rum, säger Sanna Segergren.