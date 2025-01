Johan Svensson är chef över Vimmerbykontoret för Ludvig & Co. Foto: Ossian Mathiasson

Under en längre tid har gamla djurbutiken på Drottninggatan i Vimmerby gapat tom. Nu är det förändrade bygglovet klubbat och klart och konsultfirman Ludvig & Co väntas flytta in i lokalerna framöver.