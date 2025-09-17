TIDIGARE ALV-BOSSEN KLIVER IN I NY SAGOVÄRLD

Mikael Ahlerup blir ny styrelseordförande för Sagolandet Tomteland. Här tillsammans med Tommy och Camilla Collett. Foto: Pressbild

I tio år var Mikael Ahlerup vd för Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Han lämnade jobbet sommaren 2013. Nu får han ett nytt uppdrag i sagovärlden. Ahlerup är ny styrelseordförande för Sagolandet Tomteland i Mora.

Det familjeägda företaget i Mora tar nu ett nytt steg i sin utvecklingsplan genom att tillsätta en extern styrelseordförande för första gången.

Det blir Mikael Ahlerup som var vd för Astrid Lindgrens Värld i tio års tid under tidiga 00-talet. Ahlerup har också varit vd för AIK Fotboll och Orsa Grönklitt. Han har även varit koncernchef för det norska upplevelseföretaget Lund Gruppen och ingått i koncernledningen för TUI Norden.

"Med lång och framgångsrik erfarenhet från ledande roller inom besöksnäring, idrott och kultur blir Ahlerup en värdefull kraft i Tomtelands fortsatta utveckling", skriver man.

– Det känns fantastiskt roligt att få kliva in i rollen som styrelseordförande för Sagolandet Tomteland. Jag har följt dem på håll i många år och är imponerad av deras arbete. Jag ser en enorm potential i parken, både som besöksmål och som en stark regional motor för turism och upplevelser i Dalarna och Sverige. Att tillsammans med styrelsen, ägarna och medarbetarna, få vara med och bidra till att utveckla Tomtelands unika position och skapa ännu fler magiska upplevelser för barnfamiljer och besökare från hela världen, ser jag mycket fram emot, säger Mikael Ahlerup i ett pressmeddelande.

Tar steg från jultemat

Som en del av det familjeägda företagets nya strategi inleder ägarna tillsammans med Ahlerup rekryteringen av en extern vd. Det ska markera starten på en ny fas i parkens historia och resa.

Sagolandet Tomteland består av olika sagovärldar befolkade av sagofigurer från nordisk mytologi och den kända fantasyvärlden och med Mikael Ahlerups tillträde i parkens ledning är målet nu att nå ut till en bredare och större publik.

– Vi är både glada och lättade över att Mikael tackade ja till uppdraget. Han har en gedigen erfarenhet och kan inte ha en mer skräddarsydd kompetens för vår verksamhet. Vi har gjort en häftig resa med parken sedan förvärvet 2018 och nu laddar vi rejält för att skapa nya oförglömliga upplevelser och ta nästa steg mot att bli en av Nordens största destinationer för sagor och fantasy. Det känns bra att ha Mikael med på färden, säger Camilla Collett, vd och teaterchef.

Tomteland är på väg bort från det ursprungliga jultemat och visionen är att befästa Tomteland som en helårsdestination i världsklass för fantasi, lek och upplevelser.

– Med Ahlerup som styrelseordförande från årskiftet och en ny vd på väg in stärker vi parkens organisation och Camilla, jag och barnen kan fokusera ännu mer på teatern och våra investerings och utvecklingsplaner, säger Tommy Collett.