Ellaha flyttar sin klinik till Vimmerby: "Vill bryta stigmat"

"Vår hud följer med oss hela livet, och det är vår spegel utåt mot världen. Därför tycker jag det är viktigt att vårda den", säger Ellaha Mohammad Fayaz. Foto: Privat

Efter tre år i Frödinge har Ellaha Mohammad Fayaz flyttat sin verksamhet EMF Beauty till Vimmerby. Med en bakgrund som både sjuksköterska och läkare vill hon erbjuda estetiska behandlingar med fokus på trygghet, kunskap och naturliga resultat. – För mig handlar inte skönhet om att förändra den man är, utan att framhäva och vårda det man har på ett tryggt sätt, säger hon.

Det var i slutet av juli som Ellaha Mohammad Fayaz flyttade in i nya lokaler på Bondegränd i Vimmerby.

– Flytten handlar nog mest om tillgängligheten. Jag vill nå kunder från hela Kalmar län, så jag tänker mig att man kan åka från Västervik, Hultsfred, Kalmar och så vidare. Då är det lättare att ta sig till centrala Vimmerby än till Frödinge, säger hon.

Hon har alltid tyckt om att hjälpa människor. Hennes resa började 2009 när hon började jobba som vårdbiträde. Så småningom utbildade hon sig till sjuksköterska, och sedan tog hon studierna vidare till att bli läkare. Just nu jobbar hon på heltid som underläkare på Västerviks sjukhus, i väntan på sin AT-tjänst. Behandlingar på EMF Beauty gör hon på kvällar och helger.

– EMF Beauty jag jobbar med vid sidan av, för att jag brinner för det och tycker att det är jättekul. Vi får se var framtiden tar mig, men jag vill fortsätta att hålla på med både och.

"Förknippas med överdrivna resultat"

På kliniken erbjuder Ellaha bland annat behandlingar som botox, fillers, PRP, microneedling och plasmapen. Engagemanget inom estetisk medicin grundar sig i viljan att minska stigmat kring den här typen av behandlingar.

– Jag vet att många fortfarande förknippar dessa behandlingar med överdrivna resultat, man har den här "Hollywood-bilden". Men mitt mål är tvärtom att framhäva det naturliga, och låta varje persons unika drag komma till sin rätt.

Med sina medicinska utbildningar i ryggen betonar Ellaha vikten av trygghet och rimliga förväntningar.

– Jag vill att mina kunder ska känna sig trygga med mig som behandlare och med de här behandlingarna jag utför. För vår hud följer med oss hela livet, och det är vår spegel utåt mot världen. Därför tycker jag det är viktigt att vårda den.

Hon vill också bryta bilden av att denna typ av hudvård är en lyx för de rika.

– En behandling ska inte behöva kosta en hel månadslön. Genom att erbjuda rimliga priser vill jag göra behandlingarna tillgängliga för fler och bryta myterna om att hudvård och injektioner endast är till för de allra rikaste.

Annons:

Viktigt att säga nej

För Ellaha är det viktigt att kunderna får korrekt information vid alla behandlingar, att man tänker över sina behandlingar innan man genomför dem och framför allt att behandlaren vågar säga nej till kunder ifall de önskar behandlingar som behandlaren själv inte tror på.

– Vissa kan komma och säga till exempel att de vill ha 3 milliliter eller 4 milliliter här och där. Då måste jag som behandlare sätta en gräns och säga att ”det här kanske inte är realistiska mål med behandlingarna”. Det är jätteviktigt att man som behandlare säger stopp, då kan man säga att ”Det här kommer jag inte att genomföra. Om du vill ha det på det sättet, då får du tyvärr hitta någon annan som kan göra det”. Jag vill att det ska se naturligt ut.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det roligaste är när folk blir nöjda över resultaten, då blir jag glad också.