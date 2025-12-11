FELIX FRÅN VIMMERBY VANN IDÉTÄVLING I KALMAR

Diplom och blommor till vinnarna delades ut i samband med eventet Blooper Evening som ägde rum på Kalmar Science Park den 10 december. På bild Felix Ljungkvist, Atenify, som vann. Foto: Niklas Luks

Med tjänsten Atenify vann Felix Ljungkvist från Vimmerby årets upplaga av idétävlingen Start Up Challenge. Priset delades ut under Blooper Evening på Kalmar Science Park.

Felix Ljungkvist, 31, är ursprungligen från Tuna och har bott i Linköping i ett antal år. Nu är han åter bosatt i Vimmerby och på onsdagskvällen vann han årets upplaga av idétävlingen Start Up Challenge med sin tjänst Atenify.

– När jag såg att Kalmar Science Parks tävling dök upp skickade jag in idén med Atenify, som fortfarande är på idéstadiet. Jag såg det som en chans att få oberoende ögon att titta på den, och kanske också få bli lite ifrågasatt, säger Felix Ljungkvist.

Atenify automatiserar kvalitetsprocesser inom industrin för att företag ska kunna minska administration, säkra standardkrav och fokusera på produktionen. Med hjälp av AI blir kvalitetssäkringen snabb, träffsäker och kontinuerligt uppdaterad. Detta på bara några minuter i stället för veckor.

– Jag gillar att lösa problem och vill visa att med AI kan man lösa problem på nya sätt, särskilt inom tillverkande industri som ofta är traditionell med många manuella processer, säger Felix Ljungkvist.

"Mycket intressant tjänst"

Juryn bedömde att tjänsten har potential att vara till stor nytta för länets många tillverkande industriföretag. Vinstsumman är på 25 000 kronor och bestär av skräddarsydd affärsutveckling och experthjälp.

"Atenify har identifierat att tillverkande företag lägger stora resurser på manuellt kvalitetsarbete. Deras banbrytande teknik automatiserar en tidskrävande börda och gör den till en strategisk styrka. Atenify frigör tid, höjer precisionen och ger industrin kraften att fokusera på innovation och produktion genom kvalitetssäkring som kan göras på bara några minuter, istället för veckor", löd motiveringen.

– Juryn bedömer det som en mycket intressant tjänst som är till stor nytta för tillverkande företag, något som det finns många av i vårt län, säger Linus Lindquist, startup coach och tävlingsansvarig på Kalmar Science Park.

Blev delade tvåor

Ronja Värlander och Johan Eriksson, båda från Kalmar, kom på delad andra plats. Ronja med affärsidén Navtra och Johan med SpareLink. Navtra är en diital plattform som moderniserar och effektiviserar teoretiska moment inom sjöfartsutbildning och SpareLink är en digital plattform för delad lagerhållning mellan kommunala bolag inom VA, energi, fjärrvärme, elnät och fiber.