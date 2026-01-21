Deras företag har vuxit – nu söker de lokal i Vimmerby

Först hade de varsitt företag. Sedan startade Christoffer Sundberg och Simon Lennartsson ett tillsammans. Nu har de fyra anställda och är på jakt efter lokal i Vimmerby. – Vi behöver ha en samlingspunkt, säger Simon Lennartsson.

De var tidigare anställda på fönstertillverkaren Mir innan både Christoffer Sundberg och Simon Lennartsson valde att starta egna bolag. I slutet av 2023 gick de samman och bildade ett gemensamt vid LS Fönster & Montage AB.

Inriktningen är i första hand att montera fönster och i princip gör de bara jobb för Mir-gruppen. Företaget har vuxit ytterligare och utöver Christoffer och Simon är det fyra anställda i bolaget.

– Direkt när vi startade anställde vi två och därefter har ytterligare två tillkommit. När man blir fler växer också hela processen – både jag och Christoffer får lägga mycket tid utanför själva monteringen, men det är väldigt roligt och resan är otroligt givande, berättar Simon Lennartsson.

Har vuxit ytterligare

Lejonparten av jobben sker utanför Vimmerby och man ligger ute i veckorna och jobbar. Man har bildat två montageteam av de här sex anställda.

– Sedan om vi är två i det ena och fyra i det andra eller sådär beror på vad vi har för jobb.

Är ni lagom antal anställda just nu?

– Vår målsättning är att ha fler team ute på fältet. Det innebär att vi siktar på att anställa fler och kunna driva flera projekt parallellt. Vi vill växa sakta men stabilt och behöver samtidigt ta hänsyn till Mir och deras kunder. I nuläget räknar vi därför med att ta in en till två nya medarbetare inom den närmaste framtiden.

Söker efter lokal

Just nu är man också på jakt efter en lokal att hyra i Vimmerby.

– Vi behöver ha en samlingspunkt. Det beror inte minst på att två av dem vi anställt inte bor här, så vi behöver ett ställe att parkera bilarna på och som vi kan utgå ifrån. Vi behöver även ha viss förvaring där också.

Jakten påbörjades nyligen, men man närmar sig redan en lösning.

– Vi har varit och tittat på lokalen där PL Collection tidigare höll till. Den känns väldigt intressant och skulle passa oss bra. Inte minst vore det som sagt trevligt att ha en gemensam samlingspunkt där alla kan ta en kopp kaffe och summera veckan. Det mesta talar för att vi går vidare med den.