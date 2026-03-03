LURADES PÅ 400 000 – NU BERÄTTAR VD:N HUR DET GICK TILL

Peter Petersson, vd på Stockhorvan Trä & Pellets berättar hur bedrägeriet gick till, där företaget lurades på 400 000 kronor. Foto: Ossian Mathiasson, arkiv.

Trots alla försiktighetsåtgärder lurades Stockhorvan Trä & Pellets AB på 400 000 kronor. Bedrägeriet har visat sig betydligt mer omfattande. Så här långt vet man att tre företag är drabbade och summan bedragarna kommit över överstiger en miljon. – Man känner sig så fruktansvärt lurad, säger Peter Petersson, vd.

I förra veckan uppdagades att pelletsföretaget utanför Hultsfred utsatts för ett avancerat bedrägeri, där Peter Petersson trodde sig ha kontakt med kunden Vreta Elinstallationer i Stockholm.

– Vi har haft en längre kontakt med ”vem det nu är”, ända sedan mitt av december då de hörde av sig och ville köpa pellets. Till saken hör att det varit en enorm efterfrågan i Europa, inte minst i Polen eftersom de haft så himla kallt, så vi har en försäljning dit sedan tidigare, berättar Peter Petersson som samlat kraft att orka berätta om bedrägeriet.

Bolaget hade kapats

Rutinmässigt gjordes en kreditupplysning och koll av bolaget, och Peter Petersson säger sig också haft kontakt med vad han trodde var ägaren, så det väcktes inga misstankar alls.

När allt uppdagades visade sig Stockholmsföretaget fått både namn och hemsida kapat.

– De blev drabbade innan jul, så de stängde ner sin hemsida. Rätt som det var dök det upp en ny hemsida, skapad av bedragarna som utgav sig för att vara det här framgångsrika företaget. De har också gjort en polisanmälan och sannolikt är det samma personer det rör sig om, för vi känner båda igen ett telefonnummer som använts.

Ännu fler är drabbade

Peter Petersson har ägnat de senaste dagarna åt att nysta i bedrägeriet – som visat sig vara betydligt mer omfattande. Åkeribolaget, som skötte transporten, har också blivit blåsta – likaså ytterligare ett pelletsföretag i området.

– De har också gått på samma nit, så sammantaget är vi fyra stycken som är drabbade av dem, om man räknar med även Vreta Elinstallationer.

Kan det hjälpa er på något sätt, att det är fler drabbade?

– Ja, jag hoppas det, att polisen ser att det är en större verksamhet, så att säga, och att de därför lägger lite mer fokus på det.

”Är väl underbyggt”

Man har också försökt få fatt i rätta mottagaren av pelletsen i Polen och Kroatien, men det är falska uppgifter där också, så det har inte gått att hitta, enligt Peter Petersson.

– På adressen som lämnats till transportbolaget fanns ett lägenhetshotell, men ägaren säger sig inte veta något om detta. Han har inte lämnat ut någon adress eller tagit emot någon pellets. Så de har försökt att dölja i den änden också, för att vi inte ska hitta mottagaren. Så det är väl underbyggt.

Hur mycket energi skulle du säga att det här tar?

– Det tar massor med energi, dels att göra lite forskning för att se vad vi kan få fram. Man känner sig fruktansvärt lurad, totalt blåst, så man funderar ständigt på vad vi kan göra. Det enda är att jaga runt, i hopp om att hitta någon som har betalt så vi kanske hittar lite IBAN-nummer eller momsnummer.

”Blir en sådan tomhet”

Det blir en slags desperation, beskriver han det som.

– Först och främst ska man ta in vad som hänt. Som företagare är vi vana vid utmaningar, det tillhör, men det här… Då har vi ändå varit med om svåra saker i form av bränder, ekonomi och annat. Men det här framkallar en oerhörd tomhet på något vis. Det är svårt att hitta rätt ord för det, säger han och återkommer till känslan av att ha blivit bedragen.

– Man känner sig så fruktansvärt lurad, och naturligtvis finns det en självanklagelse, ”hade jag gjort si eller så och tänkt på det”. Men det är ju deras grej, att få oss i fällan.

Att förlora 400 000 kronor, påverkar det företagets verksamhet på något sätt?

– I det läge vi befinner oss i nu betyder det väldigt mycket. Vi får se hur vi kan hantera det. Stockhorvan är ett hederligt företag som alltid satt ärlighet och goda relationer väldigt högt. Det är klart att vi reser oss och går vidare, tillsammans med våra fantastiska medarbetare. Men det är en stor förlust. Vi är inget storföretag, vi har inget stort kapital bakom oss, så det är tufft. Men vi får jobba på en lösning och ställer vårt hopp till att polisen ser att det är ett större bedrägeri, än ”bara ett litet företag i Hultsfred” som drabbats.

Har du något hopp om att få tillbaka pengarna?

– Nej, det finns inga försäkringar för sådant här, så vi har inga större förhoppningar. Tyvärr är det nog bara att ta smällen. Kan de åka dit på något sätt vore det skönt, men pengarna räknar vi inte med att få tillbaka.

Bedrägeriet överstiger en miljon

Peter Petersson vill inte nämna det andra drabbade pelletsföretaget vid namn. Så här långt har de inte gjort en polisanmälan eftersom deras fakturor inte löpt ut än.

– Sammanlagt pratar vi om tio lass pellets, så det är inga småvolymer. Fyra från oss och sex från kollegorna, så det är ett värde av 800 000-900 000 kronor ihop. Plus att transportföretaget åker på cirka 400 000 kronor, så sammantaget är det över en miljon.

Finns det någon lärdom ni kan dra av det här?

– Nu vet vi att det inte räcker att ta en kreditupplysning, utan nu måste vi försöka säkerställa på olika sätt att den vi pratar med verkligen är rätt person. Man tänker annars att det är väldigt låg risk med svenska företag, och i det här fallet såg det ju väldigt bra ut med korrekta bokslut och allting. Det här är något helt nytt för oss, att de kapat bolagets namn och precis allting.

Gör du någonting för att hjälpa andra, så inte fler drabbas?

– Jag kontaktade transportföretaget för att se om det fanns fler leveranser bokade, det gjorde det inte, och jag ringde kollegorna för att varna dem, men de hade redan fått nys om det.