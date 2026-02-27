AVANCERAT BEDRÄGERI – LOKALT FÖRETAG BLÅST PÅ 400 000

Pellets för 400 000 kronor beställdes och hämtades. Men allt var en bluff. Foto: MostPhotos

Ett lokalt företag har utsatts för ett avancerat bedrägeri. Det rör sig om Stockhorvan Trä & Pellets AB som lurats på 400 000 kronor.

Det var i mitten av december som det lokala företaget blev kontaktat av en person. Den som hörde av utgav sig för att vara vd för ett Stockholmsföretag vid namn Vreta Elinstallationer.

– Den här personen beställer då pellets för 400 000 kronor. Personen fixar även en transport och de kommer och hämtar pelletsen de beställt i Hultsfred, säger Hampus Haag vid polisen.

Stockhorvan pratar senare med den riktiga vd:n för Vreta och då uppdagas det här rätt avancerade bedrägeriet.

– Nu ligger det här på bedrägeriavdelningen. Stockhorvan är utsatt för grovt bedrägeri och Vreta Elinstallationer för företagskapning, säger Hampus Haag.

Vill inte säga något nu

Anmälan gjordes till polisen under torsdagen. I nuläget finns ingen misstänkt.

– Vi har fått in all korrespondens och man ska ha haft kontakt över telefon och mejl. Jag kan inte se om beställningen gjorts muntligt eller om den skickats in, men man har ett telefonnummer att gå på i alla fall.

Peter Petersson, vd för Stockhorvan, vill inte kommentera något om detta nu. Han säger att man håller på att greppa vad som har hänt och är beredd att uttala sig senare.

Simon Henriksson

Johanna Karlsson