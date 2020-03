FACKET: ”DET HÄR VAR ENDA ALTERNATIVET”

IF Metalls Kenneth Björklund tycker att avtalet är det bästa tänkbara i rådande läge. Foto: Arkivbild

Ljunghälls stänger igen fabriken i två veckor och 525 kollekitvanställda påverkas. Ett avtal med IF Metall har tecknats som ger de anställda 92,5 procent av lönen och en arbetstid på 40 procent under kommande femveckorsperioden.

– Det här var enda alternativet för att slippa varsel och uppsägningar, säger Kenneth Björklund på IF Metall.