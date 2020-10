Efter 28 år som ordförande – så ser Sandström på framtiden

Efter 28 år som ordförande i styrelsen för Svensk Handel Stil lämnar Mikael Sandström från Vimmerby sin post. Under de nästan tre decennierna har han sett en bransch slita i motvind. – Handeln brottas med i princip samma problem i dag som vi gjort under de senaste hundra åren, säger han.

Modeföretagaren Mikael Sandström driver butiker på en rad orter i vår del av landet, bland annat i Vimmerby och Västervik. Parallellt med sitt eget arbete har Sandström varit en drivande faktor för branschen i stort med sin roll som ordförande i Svensk Handel Stil. Under 28 år som ordförande har Sandström lyft branschens frågor – men allt har sin tid och nu väljer han att avgå.

– Jag har suttit i 28 år och ingen kan påstå att jag är en hoppjerka. Jag har suttit längre än Lukasjenko, men gör inga jämförelser i övrigt…

Varför slutar du nu?

– Därför att jag suttit i 28 år. Visst kunde jag ha suttit ett år till eller ett år mindre, men någon måste man ju avgå och någon gång är det dags. Årsmötet blev uppskjutet i våras på grund av corona och jag tyckte att det var lagom att avgå nu. Sedan har vi fått en fantastiskt trevlig ersättare i Charlotte Nordén som är vd för Cellbes. Jag har känt henne i många år och var med och rekryterade henne som vd till ett annat bolag jag varit verksam i.

"Kom med på ett bananskal"

Sandströms åsikter om branschen ledde till en förfrågan om en plats i dåvarande Textilhandlareförbundet.

– Jag kom med på ett bananskal. Jag hade varit på lite seminarier och någon tyckte att jag hade intressanta synpunkter. I samband med det fick jag en fråga om jag ville vara med i styrelsen. Det tackade jag ja till, föga vetande om vad det var för något. Jag tyckte att det lät kul.

Vid invalet blev Sandström vice ordförande.

– Jag kände mig väldigt smickrad av att bli tillfrågad om att bli vice direkt. Efter valet så frågade jag vad det innebär och fick då veta att tanken var att vice skulle efterträda ordföranden. Sedan fick jag veta att han skulle avgå nästa år…

Hur kommer det att du blivit kvar så länge?

– Ingen annan ville ha jobbet, gissar jag… Jag har tyckt att det var roligt också måste jag tillstå. Jag såg en stor utvecklingspotential när jag kom in i bilden. På den tiden hade vi två samverkande organisationer, Textilhandlareförbundet och Skohandlareförbundet. Jag tyckte att det var dumt att ha två så närliggande organisationer så jag lyckades slå ihop dem till en och det blev Svensk Stil. Efter ett par år bildade vi ett samarbete med Svensk Handel som fördjupades ytterligare i ett avtal där vi blev en del av Svensk Handel men vi är fortfarande en egen organisation. Med tiden började vi organisera sporthandlarna också.

"Ingenting har hänt"

Handeln har förstås förändrats mycket av framförallt e-handelns framfart och coronapandemin har skyndat på utvecklingen ytterligare.

– Jag brukar säga att allting har förändrats, men ingenting har hänt. Det är en bra beskrivning på mycket här i världen och gäller för detaljhandeln. Handeln brottas med i princip samma problem i dag som vi gjort under de senaste hundra åren och det har varit många kriser under resans gång. Vi har under alla dessa år diskuterat nedläggning av butiker i Sverige och att de flyttar ut till köpcentrum. Pandemin har varit annorlunda för den har skyndat på allt detta. Allting sker så fruktansvärt fort inom pandemin. Det som skulle ha hänt inom ett antal år har hänt inom ett par månader. Det är svårt att navigera i mörker utan sjökort eller kompass.

"Tappat en tredjedel"

Branschen har tappat mycket under året.

– Handeln mår inte så speciellt bra. I september så tappade handeln 15 procent i fysiska butiker och tio procent om man räknar in e-handeln. De som har det ännu värre än klädhandeln är skohandeln som har tappat en tredjedel av sin omsättning under det här året. Att överleva utan att bli skadeskjutet är svårt, säger Sandström och fortsätter:

– De riktigt stora nedgångarna har drabbat de riktigt stora städerna och köpcentrum. Det har gått lite mindre dåligt i de mindre städerna. För ögonblicket har konsumenterna och invånarna förstått hur viktigt det är att handla i den lokala butiken om du vill behålla den. Gör man inte det i dag försvinner den i morgon.

Vad tror du om framtiden?

– Jag tror att vi kommer se en ganska blygsam ökning på klädsidan. Många branscher, som rese- och restaurangbranscherna, har tappat enormt mycket. Vad kommer människor göra med sina pengar? Det vetifan. Det har försvunnit väldigt många butiker och de stora kedjorna har tagit bort en eller två butiker från flera städer. Det gör att de som är kvar förhoppningsvis kommer fungera bättre. Samtidigt ser vi att fastighetsägarna förstår att hyresnivån varit för hög och måste bli lägre. Där ser vi definitivt tendenser till att man ser mer realistiskt på det.

"Skrivs mer om kläder och skohandeln"

Utan uppdraget i styrelsen kommer Sandström bland annat att lägga mer tid på Bevara Vimmerby, där han sitter som ordförande.

– 29 oktober har vi årsmöte och då kommer Norrköpings stadsarkitekt och det ska bli väldigt spännande.

Vad är du med nöjd med under dina år?

– Det är att jag kunnat sätta fokus på modehandeln utifrån ett detaljhandelsperspektiv. Det skrivs mer om kläder och skohandeln jämfört med de andra branscherna och jag hoppas att jag kunnat bidra till att man inte hela tiden ser en Icahandlare framför sig när man talar om detaljhandeln. Den består av så mycket mer än korv och mjölk.