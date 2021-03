Upplagan för Vimmerby Tidning/Kinda-Posten minskade näst mest i landet under 2020. Foto: Jakob Karlsson

Lokal tidning minskar näst mest i landet – tappade nästan åtta procent

Upplagan för Vimmerby Tidning/Kinda-Posten minskade mest i hela Sverige både 2019 och 2018. Färska siffror för 2020 visar att VT/KP tappade näst mest i landet. Upplagan är nu nere på 7 200 exemplar – 1 300 av dem är rabatterade och 400 friex.

Det är Kantar Sifo som årligen mäter papperstidningarnas utgåvor. 2017 hade Vimmerby Tidning/Kinda-Posten en upplaga på 10 600 ex. Därefter har upplagan rasat mest i hela landet och på tre år har upplagan minskat med 3 400 ex. Det är en minskning med 32 procent på tre år.

För 2020 minskar upplagan med 600 ex och den är nu nere på 7 200. I procent är årets minskning 7,7 procent – ett ras som endast Folkbladet Norrköping överträffar. Den tidningen tappade 9,1 procent av sin upplaga.

24 procent av VT/KP:s upplag är antingen rabatterad eller friex och det är en av de högsta andelarna i landet sett till papperstidningar som ges ut 4-7 dagar per vecka.

Västerviks-Tidningen backar

Ser man till länets andra papperstidningar så backar även Västerviks-Tidningen. Upplagan krymper med 400 exemplar och är nere på 8 900. Det är ett tapp på 4,3 procent. Här är 21 procent av upplagan antingen rabatterad eller friex.

Barometern ökar med 9,9 procent, från 35 400 ex. och till 38 900 ex. Det låter dock bättre än vad det är, eftersom ägaren Gota Media för en tid sedan lade ned Östran/Nyheterna med en upplaga på cirka 6 000 ex och det är första gången som nedläggningen syns i årsstatistiken. 15 procent av deras upplaga är rabatterad eller friex.

Fler papperstidningar än så som ges ut 4-7 dagar per vecka finns det inte längre i länet. Ölandsbladet kommer ut tre gånger per vecka och ökar med 1,4 procent, från 7 400 ex till 7 500. Kalmar Läns Tidning kommer ut en dag per vecka och minskar från 2 300 till 2 200, vilket motsvarar 4,3 procent.

Ökar digitalt och utökat presstöd

Glädjande för tidningshusen i länet är att de digitala upplagorna ökar. Både Västerviks-Tidningens och Vimmerby Tidning/Kinda-Postens digitala upplagor går från 400 till 700 (+75 %). Där har VT 100 friex och VT/KP 400 friex. Barometern ökar från 3 300 och till 4 100 (+24,2 procent). Där handlar det om 800 friex.

En annan positiv nyhet för tidningskoncernerna är de kraftigt ökade statsbidragen under fjolåret:

Under fjolåret fick Barometern cirka 5 miljoner i stöd för lokal journalistik, 1,4 miljoner i distributionsstöd, 4,6 miljoner i coronastöd och 9 miljoner i redaktionsstöd.

Västerviks-Tidningen fick 350 000 i distributionsstöd, 1,1 miljoner i coronastöd och 4,1 miljoner i redaktionsstöd.

Vimmerby Tidning fick 238 000 i distributionsstöd, 1 miljon i coronastöd och 3,3 miljoner i redaktionsstöd.

Att Barometern har rätt till stöd för lokal journalistik beror på att det saknas konkurrerande nyhetsmedier i flera kommuner där tidningen ges ut.

Fotnot: Dagens Vimmerby AB mottog 938 000 i redaktionsstöd för utgivningarna av Dagens Vimmerby, Dagens Hultsfred och Dagens Västervik.

Jakob Karlsson jakob.karlsson@dagensvimmerby.se 073 501 41 26

