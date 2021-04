Under 2020 var Vimmerby den kommun i Sverige som procentuellt sett drabbades hårdast av minskade gästnätter. Utvecklingschef Thomas Svärd beskriver läget som "mycket allvarligt". Foto: Arkivbild

VIMMERBY HÅRDAST DRABBAT I HELA SVERIGE - "ETT MYCKET ALLVARLIGT LÄGE"

Vimmerby var den kommun i hela Sverige som procentuellt sett tappade flest gästnätter under 2020. Jämfört med året innan försvann tre av fyra gästnätter i ett slag när pandemin drabbade oss.

– Vi har ett mycket allvarligt läge, säger utvecklingschefen Thomas Svärd.

Det är Institutionen för geografi vid Umeå Universitet som har sammanställt siffror från Statistikmyndigheten SCB. Statistiken som presenteras är ytterst nedslående för turismnäringen i Vimmerby kommun.

Lokala representanter för boendenäringen har berättat om krisen i branschen en lång tid, och nu finns det också svart på vitt. Vimmerby är nämligen den kommun i Sverige som procentuellt sett har allra störst minskning av antalet kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping mellan 2019 och 2020.

Tre av fyra gästnätter borta

Tre av fyra gästnätter i Vimmerby kommun försvann alltså i ett slag när coronapandemin slog till. SCB:s statistik visar att Vimmerby backar 74 procent på ett år. Snittet för landet är minus 26 procent.

I antal handlar det om en minskning från drygt 258 000 gästnätter till drygt 68 000. 190 000 färre alltså. Vad det innebär i pengar för kommunen, är näst intill omöjligt att greppa.

– Det är just detta som vi har fångat in via våra samtal med besöksnäringen och med Vimmerby Tillsammans. Det är ett av våra verktyg och argument som vi skickar med både till regionen och uppåt till exempelvis statssekreterargruppen samt politiker och övriga beslutsfattare på nationell nivå, säger Thomas Svärd, utvecklingschef på Vimmerby kommun.

Röd markering sedan förra sommaren

Svärd anser att det är fel att baka ihop samtliga kommuner i regionen till en homogen grupp i den här frågan.

– Man måste se skillnader på våra kommuner i Kalmar län, där vi tyvärr är outstanding när man jämför tappet från 2019 till 2020 avseende gästnätter.

– Vi praktiserar 14-dagarsrapportering till regionen, och vi är den enda kommunen som fortfarande har en röd markering när man graderar handel och industri – där även besöksnäringen ingår – på ett bestämt sätt. Den röda markeringen står för att vi har ett mycket allvarligt läge. Vi är den enda kommunen som har hållit en sådan röd markering ända sedan förra sommaren, berättar Svärd.

Hur ser du på framtiden?

– Vad jag kan bedöma av de uttalanden som bland annat Astrid Lindgrens Värld och andra aktörer inom besöksnäringen har gjort, så tycker man sig kunna skönja ett visst ljus i tunneln sett till antalet bokningar.

Fakta Kommuner med störst procentuell minskning av gästnätter 2019 till 2020: Vimmerby -74 % Skara -73 % Eda -71 % Munkfors -67 % Håbo -66 % Härryda -64 % Stockholm -63 % Kalix -61 % Sigtuna -57% Boden -57% Kommuner med störst procentuell ökning av gästnätter 2019 till 2020: Ekerö +166 % Arboga +41 % Tidaholm +25% Smedjebacken +24 % Emmaboda +23 % Nordanstig +20 % Botkyrka +9 % Trosa + 7% Berg +7 % Källa: SCB, 2021. Kommuner med färre än fem anläggningar redovisas inte på grund av sekretess.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

