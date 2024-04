Tre nya akter klara för Eksjö stadsfest i sommar

Halm är ett av de americana-och countryrock band som de senaste åren svept in som en våg över Sverige. Med rötterna i Norrland levererar de sedan 15 år tillbaka autentiskt hantverk med en känslomässig råhet som fångar lyssnaren. Med nya albumet “Runner” beger sig gruppen ut på en releaseturné där Eksjö stadsfest utgör ett av stoppen.

Loney Dear har som låtskrivare, sångare och multiinstrumentalist många strängar på sin lyra. Under tidigt 00-tal spred sig ryktet om denna unika artist från Jönköping med det säregna soundet och själfulla melodierna, och han fick nästintill sitt genombrott över en natt när han skrev kontrakt med skivbolaget Sub Pop. Han firar i år sitt 20-årsjubileum som artist, genom att släppa skivan “All Things Go” i januari vilket följs av en fullskalig Sverigeturné. I Eksjö spelar han fredag den 30 augusti.

Schyssta låtar bildades med ett högre syfte i åtanke – att samla människor genom musik för att stödja Världens barn. Medlemmarna i bandet är erfarna sångare och musiker, med kopplingar till Höglandet och Jönköping med omnejd. Schyssta låtar är en hyllning till samhället och en påminnelse om kraften i gemenskapen när man arbetar tillsammans för en god sak.

Sedan tidigare är Veronica Maggio, The Wannadies, Smash Into Pieces, Moreau, Mikkey Dee With Friends, Mando Diao, Lovi, Lasse Stefanz, Hanna Ferm, Elin Wiigh, Darin, Attentat, Adolphson & Falk, Timo Räisänen, Shout Out Louds och Svart Ridå klara för stadsfesten.