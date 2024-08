Här är artisterna som uppträder på Pumpen i höst: "Hittat vårt koncept"

Panetoz Pumpen-spelning i augusti förra året blev ett publikmässigt misslyckande. Det är också den huvudsakliga förklaringen till varför Pumpen drar igång höstsäsongen i mitten av september.

– Vi öppnade nog för tidigt förra hösten och nu öppnar vi inte förrän i september, vilket vi alltid gjorde förr. Det är mycket stadsfester och konserter hela sommaren. Vi väljer att inte konkurrera med det utan vi kör vårt upplägg under höst, vinter och tidig vår, säger Lena Josefsson.

"Blir som det var förr på Pumpen"

Pumpens fullspäckade höstprogram inleds med dansbandet Sannex lördagen den 14 september.

– Vi har sammanlagt tre danser. Sannex och Casanovas är mer som modernband och med Black Jack, som vi återupptog från och med förra året, blir det som en festkväll. När vi har Sannex och Casanovas har vi bara öppet i dansdelen och när vi har Black Jack har vi öppet hela huset. Det blir det som det var förr på Pumpen, säger Lena Josefsson.

Det är efter coronapandemin som Pumpen har valt att satsa på färre danser och fler konsertspelningar.

– Vi vill självklart behålla danserna, det är kanske en trend som vänder om några år. Det hände mycket i samband med coronapandemin och det blev sämre med dans- och pubpublik. Vi vill inte bara satsa på konserter utan vi vill vara breda och få med alla personer.

Pumpen vill inte släppa danserna som tidigare har varit ett framgångsrecept.

– Det är många som efterfrågar våra danser och vi hoppas att det blir en vändning och att vi kan öka på med fler danser.

Fröken Snusk uppträder i oktober

Höstprogrammet är utöver de tre danserna fullspäckat med konserter. 250 kg kärlek och Louise Andersson Bodin kommer i slutet av september, Fröken Snusk i slutet av oktober, LOAM i slutet av november, Raggarligan & Skooja i början av december och Dom Första på juldagen.

– Fröken Snusk är väl det stora dragplåstret, men vi har andra artister som vi inte har haft här tidigare. Skooja, som kommer efter Hooja, kör en konsert ihop med Raggarligan. Det blir intressant. Juldagen är också en stor dag. Vi känner att vi har hittat ett koncept med att vi blandar danser med konserter. Det känns som att vi har hittat vår grej, säger Josefsson.

Hon ser med stor tillförsikt fram emot att dra igång höstprogrammet på Pumpen.

– Jag tror att det kommer bli klockrent. Vi har hittat vårt koncept.

En annan tanke som Pumpen har är att få till en familjekonsert med någon av höstens bokade artister.

– Vi hade det med Theoz en gång. Vår tanke att vi ska försöka få till att det blir en familjekonsert under hösten där personer under 18 år kan komma hit och lyssna tidig kväll, men inget är klart. Många personer under 18 år är intresserade av musiken som vi har på Pumpen.

Utbyggd bar i restaurangen

Pumpens lokaler har under sommaruppehållet genomgått uppfräschningar.

– Vi har lagt nytt klinkergolv i restaurangen och byggt ut baren i restaurangdelen. Det blir också lite nya möbler och vi har fräschat till väggarna.

För andra sommaren i rad blev det inga danser eller konserter på Örsåsa Loge. Ett minskat besöksantal ligger till grund för beslutet att hålla nöjesstället stängt.

Får ni många frågor om Örsåsa Loge?

– Det är inte många frågor, men visst finns frågorna. För längesen gick det åtta-nio bussar ut till Örsåsa Loge och det gör det inte i dag. Det är lite synd. Om några år är det kanske lite läge igen, men som det är nu är det inte aktuellt. Vi får se vad som händer i framtiden.