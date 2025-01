Både säkra kort och nya band på Pumpen i vår: "Det vi vill ha"

Pumpen i Södra Vi satte nyligen punkt för sitt höstprogram och går lika snabbt igång med sitt vårprogram. När Lena Josefsson ska summera andra halvan av 2024 gör hon det med ord som har nämnts vid flera tillfällen de senaste åren.

– Konserterna har gått bra och danserna så där. Det är lite sämre antal dansare, men det är konserterna som är riktigt bra, säger Lena Josefsson.

Var det någon eller några konserter som var extra bra under hösten?

– Det som stack ut var Fröken Snusk som drog väldigt mycket folk. 250 kg kärlek och Louise Andersson var också väldigt bra, likaså Dom Första på juldagen, säger Lena Josefsson.

Säkra kort och "nya" artister

Pumpen fortsätter på inslagen med fler konsertspelningar och färre danser under första halvan av 2025. Vad gäller konsertspelningar satsar Pumpen på en del säkra kort i form av Björn Rosenström i slutet av mars, Lifvens i mitten av mars och 2Blyga Läppar på påskdagen.

– Björn Rosenström är ett hett namn. Han var hos oss förra året och det var jättebra. Nu kommer han tillbaka och jag är säker på att det kommer bli jättemycket folk. 2Blyga Läppar har vi inte haft på två år, men de drar mycket folk. Bek & Moberg på valborgsmässoafton kommer också bli jättebra. När Lifvens spelar har vi Två Gringos, lokala trubadurer som var populära förr, i puben, säger Lena Josefsson.

Programmet innehåller dessutom flera nya band för Pumpen-publiken. Först ut är LBSB i slutet av januari och sedan kommer Pipex i början av mars och Fjellrev stänger nöjesstället i månadsskiftet maj-juni.

– LBSB, Pipex och Fjellrev har inte varit hos oss tidigare. Det är lite roligt att vi får tag på nya artister och band plus att vi blandar upp med Lifvens som drar en slags publik och Björn Rosenström som drar en annan publik.

Pumpen har tre danser – Donnez, Bob Stevens och Canyons – på programmet under våren.

– Donnez har vi haft tidigare, men inte Bob Stevens och inte Canyons.

"Verkligen en blandad kompott"

Lena Josefsson berättar att danserna på Pumpen går fortsatt trögt.

– Antalet dansare har sjunkit och det hände mycket vid coronapandemin. Vi hade dans i lördags och då var det dåligt väder, vilket gör att vi kan skylla på det den gången. Vi kommer ändå hålla kvar danser för att vi vill försöka få igång det igen och vi måste blanda upp det med konserter. Nu har vi verkligen en blandad kompott och det är precis det vi vill ha. Vi vill ha blandat så att det inte bara är en kategori människor som kommer till Pumpen.

Att ha en blandad repertoar ser Josefsson som extra betydelsefullt.

– Vi har både konserter och danser och blandar artister, som är nya för oss, med artister, som har varit hos oss tidigare. Det är ett riktigt bra program med bra spridning.

Inget på Örsåsa Loge i sommar

För tredje sommaren i rad blir det inga danser eller konserter på Örsåsa Loge. Det leder i sin tur till att säsongen på Pumpen förlängs till slutet av maj.

– Vi tycker att det är jättebra att kunna förlänga säsongen och det är något som vi har börjat med efter att vi stängde Örsåsa Loge. Tidigare hade vi premiär på Örsåsa Loge på valborg, men nu har vi den spelningen på Pumpen plus att vi har lagt in en dans (Canyons) och en konsert (Fjellrev) innan vi håller stängt i juni, juli och augusti. Det är under de tre månaderna som vi känner att det är sommar och folk är iväg på olika stadsfester och festivaler.

Pumpen kommer precis som hösten 2024 dra igång höstsäsongen i mitten av september. Ett minne som hänger kvar är Panetoz Pumpen-spelning i augusti 2023 som blev ett misslyckande rent publikmässigt.

– Det var för tidigt för oss och något som vi lärde oss av. Det vi vet är att vi kan köra maj ut för att sedan hålla stängt i tre månader och börja i mitten av september. Det är fortfarande mycket andra aktiviteter i augusti.