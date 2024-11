AMENA FRÅN VIMMERBY MED I MELODIFESTIVALEN

Under tisdagen släpptes deltagarna i Melodifestivalen 2025. I landet är den stora nyheten att Victoria Silvstedt gör Mellodebut med låten "Love it!", men här i våra trakter är det förstås en annan debutant som slår större.

I deltävling fyra, som hålls i Malmö den 22 februari, deltar Amena Alsameai från Vimmerby under artistsnamnet "AmenA". Hon deltar med låten med "Do Good Be Better" som hon skrivit tillsammans med Sandra Bjurman och Stefan Örn.

Amena Alsameai flydde krigets Jemen och kom till Vimmerby. År 2021 blev hon ett känt ansikte i Sverige, när hon slog igenom i Idol. Sommaren därpå uppträdde Amena tillsammans med Håkan Hellström under en av de senares bejublade konserter på Ullevi i Göteborg.

"Det ska vara en låt som förmedlar ett budskap om godhet och hopp", säger programledaren under presskonferensen.

Bland andra artister märks Linnea Henriksson, som gör debut med låten "Den känslan". Maja Ivarsson, känd från The Sounds, deltar med låten "Kamikaze Life" och andra notabla artister är Klara Hammarström, John Lundvik, Kaliffa och Måns Zelmerlöw.